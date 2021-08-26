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Pitadas

Novo quiosque na Curva da Jurema serve cafés, drinques e brunch

Conheça o Mangalô Café Bar, aberto no início deste mês, e a nova loja da Coffeetown em Vitória. Confira também o próximo lançamento da Convento Cervejaria

Publicado em 26 de Agosto de 2021 às 19:17

Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 

26 ago 2021 às 19:17
Brioche com frutas vermelhas, granola e chantili fresco servido no Mangalô Cafe Bar, na Curva da Jurema , em Vitória
Novidade na Curva: brioche com frutas vermelhas, manteiga de granola e chantili   Crédito: Ana Paula Pessoa
Um refúgio à beira-mar, com sanduíches leves, toasts, saladas, omeletes, cafés, aperitivos e drinques, acaba de ganhar forma em um dos quiosques da Curva da Jurema. Trata-se do café bar Mangalô, que abre às 7h para o café da manhã, durante a semana, e tem no brunch de domingo um de seus carros-chefes. O happy hour também é uma opção por lá, às quintas e sextas.
O novo espaço é comandado por quatro jovens sócios: o personal trainer Pedro Miranda Jr., a nutricionista Leticia Souza, o designer Fabricio Bittencourt e a arquiteta Isabella Eller. A chef Cinthia Paixão assina a consultoria gastronômica.        

Mangalô Café Bar

Disponíveis em cinco versões, as toasts com pão de fermentação natural têm destaque na casa, assim como o Cuscuz Mangalô, opção vegana que leva legumes tostados, grão de bico, lentilha, cebola caramelizada e amêndoas, e o sanduba Frangumelo, de sobrecoxa grelhada, cogumelos, rúcula e muçarela. Clique aqui para ver o cardápio.  
Uma pedida doce é o brioche com frutas vermelhas, chantili caseiro e manteiga de granola, finalizado com folhas de manjericão (R$ 23). Servido aos domingos, das 8h às 14h, o brunch tem um cardápio exclusivo para esse dia (R$ 49/individual e R$ 92 para duas pessoas). Rua José Miranda Machado, 345, próximo ao quiosque da Polícia Militar. (27) 99955-1338.  

REDE DE CAFÉS VINTAGE ABRE NOVA LOJA EM VITÓRIA

Conhecida pelo estilo vintage de suas lojas e pelos clássicos da confeitaria americana, como red velvet e cheesecake nova-iorquino, a rede de cafeterias Coffeetown inaugurou no último dia 18/08 sua terceira franquia no Estado. A nova unidade fica na Rua João da Cruz, 42, Praia do Canto, ao lado do Banestes, e pertence aos irmãos Gustavo e Renan Muciaccia .  
Verrines de bolos Milk Caramel, Guinness e Red Velvet da Coffeetown Praia do Canto
Verrines de bolos Milk Caramel, Guinness e Red Velvet Crédito: Coffeetown Praia do Canto
O cardápio traz exclusividades como as verrines de bolo (R$ 20 cada uma), o cappuccino gelado vegano (com leite de aveia)  e o Melted Caprese, sanduíche no pão ciabatta com queijo gouda, molho pesto, tomate e muçarela de búfala (R$ 26). Funcionamento: de terça a sexta, das 11h às 20h, e das 13h às 20h aos sábados e domingos. 
Ambiente interno da nova unidade da cafeteria Coffeetown em Vitória, na Rua João da Cruz, Praia do Canto
Ambiente interno da cafeteria conta com 20 lugares e há mesas na varanda Crédito: Coffeetown Praia do Canto/Divulgação

CERVEJARIA FAZ HOMENAGEM A MARIA ORTIZ

A heroína capixaba Maria Ortiz será homenageada pela cervejaria Convento em seu mais novo produto, que será lançado oficialmente no aniversário de 470 anos de Vitória, dia 8 de setembro. É a cerveja Maria Ortiz, uma Pilsen puro malte que estará à venda também em supermercados (R$ 10 é o preço sugerido da long neck). 
Cerveja Maria Ortiz, Pilsen puro malte lançada pela cervejaria capixaba Convento no aniversário de Vitória
A cerveja Maria Ortiz será lançada no aniversário de Vitória Crédito: Gabriel Lordello
A caixa com quatro garrafas (de 355 ml cada uma) poderá ser comprada pelo aplicativo da cervejaria por R$ 29,90, e também estará disponível para venda no site dire.to/convento.
Clique aqui para ler as colunas anteriores e acompanhe mais notícias em leia.ag/gastronomia.

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