Festival em shopping terá combos especiais de café a sushi

Sushi, pizza, risoto, bolo, cappuccino, pastel e yakisoba são algumas das opções oferecidas em combos promocionais na primeira edição do Festival Gourmet Shopping Vitória, que reunirá 30 estabelecimentos de alimentação localizados no centro comercial, que fica na Enseada do Suá.
Os menus criados para o evento, que acontece entre os dias 25 de agosto e 12 de setembro, terão preços fixos, que variam de R$ 16,90 a R$ 59,90. Confira a lista completa de participantes e o que oferecem:
ESTANDES - COMBO ESPECIAL (R$ 16,90)
- Tea Shop - Cheesecake de frutas vermelhas diet + 1 chá de sabor à escolha
- Freddo - afogatto + brownie
- Delta Q - cappuccino tradicional + pastel de Belém
- Coffeetown - uma fatia de Milk Caramel Cake (bolo de caramelo salgado, nozes e doce de leite) + espresso longo (50 ml)
- Café Número Um - bolo no pote + 1 pão de queijo + espresso pequeno
- Casa do Pão de Queijo - mocha de chocolate ou caramelo + 1 pão de queijo
- California Coffee - Avelã Iceblend M + pão de queijo
- Kopenhagen - 1 Martin P + 1 Colher Lg ou 1 cappuccino P + cookie de baunilha coberto com chocolate ou 1 espresso P + 1 brownie
- Casa Bauducco - 1 fatia de panettone doce + 1 cappuccino ou 1 fatia de panettone salgado + 1 espresso P ou 1 fatia de panetone doce + 1 crema
GOURMET HALL - COMBO DE PRATO OU SOBREMESA + BEBIDA (R$ 19,90)
- Brigadeiros Dedo de Moça - 1 fatia de bolo de chocolate sem glúten, com recheio duplo de brigadeiro e nozes + 1 café especial
- Jah do Açaí - Jah Shake (sabor à escolha + 1 paleta (sabor à escolha)
- Parada Ibiraçu - Pastelito + 1 chope
- Splash Bebidas Urbanas - Fraplash G + Donuts
PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO - COMBO DE PRATO PRINCIPAL + BEBIDA OU SOBREMESA (R$ 29,90)
- La Pasta Grill - Pizza média (sabores tradicionais) + 2 bebidas (300ml cada uma)
- Risoto Mix - 1/2 porção de risoto piemontese com contrafilé fatiado + 1 copo de refrigerante (300ml)
- Mr. Beef - Medalhão de filé mignon (200g) envolvido com fatias de bacon e acompanhado de arroz e batatas rústicas + refrigerante lata
- Yan Ping Express - Yakisoba tradicional + refrigerante (350ml) ou temaki Filadélfia + refrigerante (350ml) ou Hot Filadélfia + refrigerante (350ml)
- Griletto - contrafilé (120g) + refrigerante (300ml) + sobremesa
- Burger King - Whopper Duplo + fritas + bebida
- Subway - Sanduíche de frango defumado e cream cheese (15 cm) + La Mus de maracujá + bebida (500ml)
- Vivenda do Camarão - Salmão à Belle Meunière com risoto de parmesão + refrigerante lata
- Giraffa's - frango crocante + casquinha recheada com calda de morango
- Pizza Hut - pizza individual (muçarela ou calabresa) + entrada + refrigerante (400ml) + sobremesa
- Coração Mineiro - Feijoada à Mineira + bebida
GOURMET PLACE - COMBO DE ENTRADA + PRATO PRINCIPAL + SOBREMESA (R$ 59,90)
- Figata - Cubos de salmão marinados em frutas cítricas e vinho branco, temperados com azeite de erva doce e sagu (entrada) + trança de filé com manteiga de nozes e arancini recheado com tomate seco e palmito (principal) + pudim de coco com maracujá (sobremesa).
- Five Sports Bar - Dadinhos de tapioca (entrada) + frango à parmegiana (principal) + taça de sorvete (sobremesa)
- Cantina do Bacco - Carpaccio de carne (entrada) + risoto à moda Bacco (principal) + panna cotta com calda de morango (sobremesa)
- Zattar - Homus com pão árabe torrado (entrada) + kafta com molho de hortelã acompanhada de legumes grelhados e arroz de lentilha (prato principal) + malabie de ameixa (sobremesa)
- Johnny Rockets - contrafilé (180g), arroz de bacon e ovos, farofa, maionese de legumes, salada (principal) + Sundae (sobremesa) + refrigerante
- Sushi Trip - Gyoza (2 unidades) + combinado de 19 peças (sushi, sashimi, maki/prato principal)
FESTIVAL GOURMET SHOPPING VITÓRIA
Quando: de 25/08 a 12/09.
Onde: Shopping Vitória. Av. Américo Buaiz, 200, Enseada do Suá, Vitória.
Quanto: os combos custarão entre R$ 16,90 e R$ 59,90, de acordo com o estabelecimento.
Mais informações: (27) 3335-1000.
