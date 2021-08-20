Vitória ganhará polo gastronômico de cozinha internacional

Comida mexicana é uma opção no cardápio do polo gastronômico Crédito: Los Chicos/Divulgação

Há mais de uma década, o conjunto de bares e restaurantes localizado nas avenidas Rosendo Serapião de Souza Filho, Desembargador Demerval Lyrio e Carlos Gomes de Sá, entre os bairros Mata da Praia e República, é um dos mais visitados pelos fãs de gastronomia em Vitória.

Ponto de encontro também de turistas que visitam a Capital, a área concentra especialidades de diversos países, como em nenhum outro endereço da cidade: Japão, México, Itália, EUA e Argentina têm representantes por lá, além das culinárias árabe e, claro, brasileira. A partir deste mês, esse circuito de cozinha internacional vai tornar-se, oficialmente, o novo polo gastronômico de Vitória.

Trecho da Desembargador Demerval Lyrio compreendido pelo novo polo gastronômico Crédito: Fernando Madeira

O polo, que será criado pela Prefeitura de Vitória nos próximos dias, vai abranger um trecho das avenidas Carlos Gomes de Sá, Desembargador Dermeval Lyrio e Rosendo Serapião de Souza Filho, além da Rua Ricardo de Freitas Sales.

A criação do polo, que contemplará cerca de 25 estabelecimentos, foi uma sugestão dos próprios empresários da região, que reuniram-se esta semana com o prefeito Lorenzo Pazolini e o secretário de Desenvolvimento da Cidade e Habitação (Sedec), Marcelo de Oliveira, para formalizar o pedido.

"Era um sonho antigo conseguir melhorias para nossa região, que fica muito perto de uma das principais entradas de Vitória, o aeroporto. A ideia inicial era chamar o polo de 'Alameda das Nações', pela característica das vias, que são bem arborizadas, e pela diversidade culinária que temos aqui", pontua Cleuber Melotti, proprietário de uma choperia no Bairro República.

Restaurantes do novo polo gastronômico de Vitória

Além de criar o polo gastronômico "das nações", o decreto que será publicado pela Prefeitura de Vitória vai aprimorar os atuais polos da Capital - Rua da Lama/Jardim da Penha, Triângulo das Bermudas/Praia do Canto, Ilha das Caieiras e Curva da Jurema -, evitando, por exemplo, a cobrança em duplicidade da taxa anual para a utilização de mobiliários e equipamentos. Além disso, será desenvolvido um plano de trabalho com ações de melhorias contínuas.

Os empresários locais e seus funcionários participarão de programas de qualificação, visando à excelência no atendimento e à manutenção do negócio. Esses programas serão desenvolvidos por meio de parceiras entre o poder público, a iniciativa privada e entidades de apoio, como o Sebrae, com atuação local ou regional.

INFRAESTRUTURA

O secretário Marcelo de Oliveira explica que os Planos de Trabalho e Ações terão três pilares: ações de consolidação e gestão, ações de infraestrutura e urbanização e ações de capacitação e aprimoramento da prestação dos serviços.

Uma dessas ações será a criação de um comitê gestor para cada um dos polos, o que permitirá um acesso mais rápido à Prefeitura de Vitória para atendimento das demandas e recebimento das proposições dos estabelecimentos.

“Além de serem incluídos no roteiro turístico da nossa Capital, vamos incentivar nesses polos gastronômicos a criação de eventos temáticos, considerando e explorando a vocação de cada um deles. A Prefeitura será sempre parceira dos empreendedores”, disse o secretário.