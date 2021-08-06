Café em quintal de casa antiga revela delícias na Praia do Canto

Fatias de brownie com coberturas variadas são destaque na cafeteria Crédito: Tarcylla Bonfante

Situada nos fundos de uma antiga residência da Rua Afonso Cláudio, nº 32, na Praia do Canto, a cafeteria Quintal do Armazém é um refúgio em meio ao burburinho do bairro. Com mesas ao ar livre e ambiente retrô, o local oferece cafés especiais, com foco na produção capixaba, e tem no menu um doce particularmente viciante.

Quem garante o poder da tal doçura, a barrinha de caramelo (R$ 8 a unidade), é a confeiteira Marina Ribeiro, que também comanda o ateliê de doces por encomenda Armazém do Sabor. "Tenho clientes que depois de provar voltam para comprar de novo e falam que não estão mais podendo viver sem. Aí eu digo para eles que, apesar de viciar, a receita não contém nenhuma substância proibida", brinca.

Quintal do Armazém

Além da guloseima, inspirada na torta de manteiga holandesa do desenho "Pica-pau", Marina produz para a cafeteria bolos, tortas, crepiocas, toasts (a Capixaba combina socol, ovos cremosos e tomate/R$ 15), pão de queijo de tapioca e fatias de brownie com cobertura. A Pizza de Brownie (R$ 125), com oito dessas fatias, pode ser pedida no iFood ou por encomenda.

Esposo e sócio de Marina, o coffee hunter Leonardo Machado, do e-commerce de café Hub Natural, é o responsável pelo preparo da bebida nos métodos Hario, Chemex, Syphon, Aeropress e Kalita, e também por clássicos como espresso e cappuccino. Horários: terça, das 13h às 18h; de quarta a sábado*, das 10h às 18h; e domingo, das 10h às 17h. Neste sábado (7), a casa fechará às 14h para receber um evento. Mais informações: (27) 99715-0813.

KIT COM BOLO DE ROLO PARA O DIA DOS PAIS

Bolo de rolo, para quem ainda não conhece, é um doce de origem pernambucana que tem feito bastante sucesso aqui no Estado. Semelhante a um rocambole, porém peculiar, o quitute é uma aposta da empreendedora Josi Prezentino (Bolos de Rolo by Josi), que criou até uma versão salgada.

A Roll Cake Box vem com um bolo de rolo doce e um salgado Crédito: Josi Prezentino

Para lançar a novidade, Josi preparou um kit especial para o Dia dos Pais, a Roll Cake Box (R$ 120), que vem com um sabor doce e um salgado. No salgado (500g), o cliente escolhe entre frango e atum, e as opções doces são goiabada (o tradicional), doce de leite, chocolate e milho cremoso (também com 500g). Hoje, sexta-feira (6), é o último dia para encomendar a box pelo (27) 99623-0618. Entregas em Vitória, Vila Velha e Cariacica (taxas sob consulta).

NOVO POKE NO PEDAÇO

Apreciadores de poke em Vitória contam com mais uma casa especializada nesse prato típico do Havaí, a Poke Beach, filial do restaurante já conhecido na Praia da Costa, em Vila Velha. A unidade da Capital foi inaugurada há uma semana em Santa Lúcia, no térreo do Edifício New York Plaza, na Constante Sodré.

Primeira filial do restaurante em Vitória fica próximo à Reta da Penha Crédito: Poke Beach/Divulgação

O cardápio é mais enxuto e as opções são servidas em bowls, desde pokes até yakisobas, hots e açaí. A loja dá início aos planos de expansão para novos endereços da Grande Vitória, confirmados pelos sócios, Jullia Gama e Henrique Cabral, para 2022. A Poke Beach de Santa Lúcia funciona sem intervalo de segunda a sábado, das 11h30 às 23h. Entregas: iFood e Americanas Delivery.