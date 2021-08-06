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Pitadas

Café em quintal de casa antiga revela delícias na Praia do Canto

Saiba onde fica o Quintal do Armazém, que surpreende com seus doces e cafés. Veja também: bolo de rolo para o Dia dos Pais e novos pokes na Capital

Publicado em 06 de Agosto de 2021 às 15:54

Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 

06 ago 2021 às 15:54
Fatias de brownie servidas na cafeteria Quintal do Armazém, em Vitória
Fatias de brownie com coberturas variadas são destaque na cafeteria Crédito: Tarcylla Bonfante
Situada nos fundos de uma antiga residência da Rua Afonso Cláudio, nº 32, na Praia do Canto, a cafeteria Quintal do Armazém é um refúgio em meio ao burburinho do bairro. Com mesas ao ar livre e ambiente retrô, o local oferece cafés especiais, com foco na produção capixaba, e tem no menu um doce particularmente viciante. 
Quem garante o poder da tal doçura, a barrinha de caramelo (R$ 8 a unidade), é a confeiteira Marina Ribeiro, que também comanda o ateliê de doces por encomenda Armazém do Sabor. "Tenho clientes que depois de provar voltam para comprar de novo e falam que não estão mais podendo viver sem. Aí eu digo para eles que, apesar de viciar, a receita não contém nenhuma substância proibida", brinca. 

Quintal do Armazém

Além da guloseima, inspirada na torta de manteiga holandesa do desenho "Pica-pau", Marina produz para a cafeteria bolos, tortas, crepiocas, toasts (a Capixaba combina socol, ovos cremosos e tomate/R$ 15), pão de queijo de tapioca e fatias de brownie com cobertura. A Pizza de Brownie (R$ 125), com oito dessas fatias, pode ser pedida no iFood ou por encomenda.
Esposo e sócio de Marina, o coffee hunter Leonardo Machado, do e-commerce de café Hub Natural, é o responsável pelo preparo da bebida nos métodos Hario, Chemex, Syphon, Aeropress e Kalita, e também por clássicos como espresso e cappuccino. Horários: terça, das 13h às 18h; de quarta a sábado*, das 10h às 18h; e domingo, das 10h às 17h. Neste sábado (7), a casa fechará às 14h para receber um evento. Mais informações: (27) 99715-0813.    

KIT COM BOLO DE ROLO PARA O DIA DOS PAIS

Bolo de rolo, para quem ainda não conhece, é um doce de origem pernambucana que tem feito bastante sucesso aqui no Estado. Semelhante a um rocambole, porém peculiar, o quitute é uma aposta da empreendedora Josi Prezentino (Bolos de Rolo by Josi), que criou até uma versão salgada.   
Roll Cake Box, kit com bolos de rolo doce e salgado por Josi Prezentino
A Roll Cake Box vem com um bolo de rolo doce e um salgado  Crédito: Josi Prezentino
Para lançar a novidade, Josi preparou um kit especial para o Dia dos Pais, a Roll Cake Box (R$ 120), que vem com um sabor doce e um salgado. No salgado (500g), o cliente escolhe entre frango e atum, e as opções doces são goiabada (o tradicional), doce de leite, chocolate e milho cremoso (também com 500g). Hoje, sexta-feira (6), é o último dia para encomendar a box pelo (27) 99623-0618. Entregas em Vitória, Vila Velha e Cariacica (taxas sob consulta).

NOVO POKE NO PEDAÇO

Apreciadores de poke em Vitória contam com mais uma casa especializada nesse prato típico do Havaí, a Poke Beach, filial do restaurante já conhecido na Praia da Costa, em Vila Velha. A unidade da Capital foi inaugurada há uma semana em Santa Lúcia, no térreo do Edifício New York Plaza, na Constante Sodré.  
Fachada da filial do restaurante Poke Beach em Santa Lúcia, Vitória
Primeira filial do restaurante em Vitória fica próximo à Reta da Penha Crédito: Poke Beach/Divulgação
O cardápio é mais enxuto e as opções são servidas em bowls, desde pokes até yakisobas, hots e açaí. A loja dá início aos planos de expansão para novos endereços da Grande Vitória, confirmados pelos sócios, Jullia Gama e Henrique Cabral, para 2022. A Poke Beach de Santa Lúcia funciona sem intervalo de segunda a sábado, das 11h30 às 23h. Entregas: iFood e Americanas Delivery. 
Leia as colunas anteriores e acompanhe mais notícias em leia.ag/gastronomia.

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