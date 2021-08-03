Dia dos Pais: 9 cestas de café e tábuas de frios para a data

As cestas de café e as tábuas ou caixas de comes e bebes estão consolidadas como opção de presente nas datas mais especiais do ano. E para o Dia dos Pais, comemorado no domingo (8), foram criados kits artesanais caprichados, para todos os gostos e bolsos.
A lista abaixo traz dicas de onde encomendá-los na Grande Vitória, gastando a partir de R$ 130. Confira!
BOLO COM BRIGADEIRO
A cesta "Pai, te amo!", produzida pela chef Juliana Trassi em quantidade limitada, já vai com toalha e bandeja. A lista de comidinhas inclui biscoitos caseiros, iogurte grego com granola e frutas, pães, bolinho de laranja, frutas, croissant, pasta de alho-poró e café solúvel. O valor é R$ 195. Pedidos e mais informações: (27) 99694-1897.
Para presentear pais que curtem o famoso uísque criado no Tennessee, EUA, a Valentine Gourmet montou uma tábua composta de Jack Daniels (375ml), queijos, azeitonas pretas, tomatinhos, pastrami, salaminho, presunto de Parma, favo de mel, frutas, chocolate com avelã, trufa de chocolate, torradas e patê de alho-poró. Quanto: R$ 310. Pedidos e mais informações: (27) 99706-8087. FOTO: Carol Coutinho
Se o pai é cervejeiro, uma dica para presentear é a caixa da Délice Artesanal com cerveja especial, queijos, itens de charcutaria, molho pesto, geleia, azeitonas, frutas, nuts e chocolates. A Beer Box é individual e custa R$ 130. Pedidos e mais informações: (27) 98865-5662. FOTO: Délice/Instagram
Um dos lançamentos da Vix Picnic para o Dia dos Pais é o kit Melhor Amigo, que além das comidinhas inclui uma caneca e vem em uma bandeja de madeira com alças de couro. Croissant, queijos, waffle, folhados, minibolo, strudel com geleia de damasco, biscoito importado e pão de castanha e nozes compõem a box, que custa R$ 250. Pedidos e mais informações: (27) 99657-8171. FOTO: Vix Picnic/Instagram
Com caixa de madeira e toalha inclusas, a cesta de café colonial de Dia dos Pais criada pela Pão e Tangerina vem recheada com pães, croissant, suco, café cremoso, frutas, pão de mel, queijo e charcutaria das montanhas capixabas e biscoitos amanteigados, além de brownie e geleia caseiros. Quanto: R$ 380. A cesta Tamanho Família sai por R$ 450. Pedidos e mais informações: (27) 99296-5774. FOTO: Pão e Tangerina/Instagram
Criada para um café da manhã especial no Dia dos Pais, a Bandeja Paizão (foto) é uma das opções feitas pela chef Isabela Moreira. Entre os pães e biscoitos artesanais do kit há baguete, pão australiano, babka, pão fofinho de coco, tortinha e complementos como geleia, requeijão cremoso, frutas e sachê de café arábica (drip coffee). O valor é R$ 207. A Cesta de Café Paiê é uma opção mais enxuta e sai por R$ 162. Pedidos e mais informações: (27) 99930-6350. FOTO: Isabela Moreira
Entre os destaques da cesta de café da Cakes & Bakes Family para os pais estão o bolo de cenoura com brigadeiro e os biscoitinhos amanteigados, que acompanham itens como frutas, geleia, mel, cappuccino, chá, suco de uva e sanduíches de presunto e queijo (R$ 199). Pedidos e mais informações: (27) 99297-9654 (Whatsapp). FOTO: Criar/Divulgação