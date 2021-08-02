Saiba como fazer penne à bolonhesa na panela de pressão

Na cozinha do dia a dia, a panela de pressão é uma aliada no preparo de diversas receitas. Até mesmo um simples macarrão à bolonhesa, que por si só já é simples de executar, fica pronto ainda mais rápido, sem perder o sabor. Veja a seguir, passo a passo, como fazer em 20 minutos uma massa cremosa e deliciosa usando o utensílio.
PENNE À BOLONHESA NA PANELA DE PRESSÃO
INGREDIENTES:
- 1 pacote de penne
- 2 xícaras e meia de molho de tomate
- 3 xícaras de água
- 500g de carne moída
- 3 colheres (sopa) de óleo
- 1 cebola picada
- 2 dentes de alho amassados
- 1 cubo de caldo de carne
- 1 folha de louro
- 1 pote de requeijão cremoso (200g)
- Queijo parmesão ralado (para polvilhar)
- Sal e orégano a gosto
MODO DE PREPARO:
- Na panela de pressão, aqueça o óleo, a cebola e o alho. Em seguida junte a carne moída e refogue por três minutos.
- Adicione o macarrão, o molho, a água, o caldo, o louro e o orégano.
- Tampe a panela e leve ao fogo baixo até pegar pressão. Após começar a chiar, conte três minutos e desligue.
- Espere a pressão sair naturalmente. Abra a panela, acerte o sal e acrescente o requeijão.
- Antes de servir, polvilhe o queijo ralado.
Fonte: Receita Toda Hora.