Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Fácil e rápido

Saiba como fazer penne à bolonhesa na panela de pressão

Nessa receita super prática, três minutos é o tempo de cozimento da massa, que pode ser substituída por macarrão parafuso

Publicado em 02 de Agosto de 2021 às 17:21

Evelize Calmon

Macarrão à bolonhesa na panela de pressão
Para ficar cremoso, o macarrão à bolonhesa é acrescido de requeijão Crédito: Shutterstock
Na cozinha do dia a dia, a panela de pressão é uma aliada no preparo de diversas receitas. Até mesmo um simples macarrão à bolonhesa, que por si só já é simples de executar, fica pronto ainda mais rápido, sem perder o sabor. Veja a seguir, passo a passo, como fazer em 20 minutos uma massa cremosa e deliciosa usando o utensílio. 

PENNE À BOLONHESA NA PANELA DE PRESSÃO

INGREDIENTES:
  • 1 pacote de penne
  • 2 xícaras e meia de molho de tomate
  • 3 xícaras de água
  • 500g de carne moída
  • 3 colheres (sopa) de óleo
  • 1 cebola picada
  • 2 dentes de alho amassados
  • 1 cubo de caldo de carne
  • 1 folha de louro
  • 1 pote de requeijão cremoso (200g)
  • Queijo parmesão ralado (para polvilhar)
  • Sal e orégano a gosto
MODO DE PREPARO:
  1. Na panela de pressão, aqueça o óleo, a cebola e o alho. Em seguida junte a carne moída e refogue por três minutos.
  2. Adicione o macarrão, o molho, a água, o caldo, o louro e o orégano.
  3. Tampe a panela e leve ao fogo baixo até pegar pressão. Após começar a chiar, conte três minutos e desligue.
  4. Espere a pressão sair naturalmente. Abra a panela, acerte o sal e acrescente o requeijão.
  5. Antes de servir, polvilhe o queijo ralado.
Fonte: Receita Toda Hora. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas

Veja Também

Lasanha de polenta à bolonhesa: duas delícias italianas em uma só

Macarrão de forno: confira uma receita fácil e saborosa

Conheça 6 receitas de molhos para deixar seus pratos irresistíveis

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Gastronomia Receitas Fique bem
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Versão digital do título de eleitor, e-Título pode ser baixado até o dia anterior à votação
Eleitor tem menos de 10 dias para tirar ou regularizar título
justiça; juiz; martelo
Técnico de escolinha de futebol é condenado por estuprar aluna e irmã na Serra
Imagem de destaque
O que explica as últimas ocorrências de acidentes na Terceira Ponte?

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados