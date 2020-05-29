Conheça 6 receitas de molhos para deixar seus pratos irresistíveis

Quem não resiste a um bom prato de massa sabe a importância do molho no sucesso da receita. Quando bem feito, o de tomate basta, e quando se busca algo elaborado, vem dele inúmeras possibilidades. Fomos buscar algumas além do versátil sugo e recebemos das chefs Barbara Verzola, do Soeta; Elina Delboni, do Spaghetti & Cia; e Suely Faiçal, do dBem; uma saborosa coletânea com seis receitas de molhos irresistíveis.
Do creme de parmesão, feito com apenas dois ingredientes, aos exóticos e perfumados de açaí com mel e especiarias e de queijos com cachaça, não faltam na lista combinações deliciosas para servir como entrada ou prato principal. Confira!
MOLHO ESPECIAL DE TOMATE, por Barbara Verzola
A receita do molho de tomate favorito de Barbara Verzola foi ensinada a ela pela mãe, Alida Luisa, que por sua vez aprendeu com a avó da chef do Soeta, Noemia, italiana da região do Vêneto. É um molho bem simples de fazer, mas é preciso seguir direitinho cada etapa do preparo, sem atalhos. O passa-verduras é um ótimo utensílio para retirar as sementes, que se ficarem dão mais acidez, recomenda.
- INGREDIENTES:
- Rendimento: 4 porções
- 2kg de tomate fresco maduro
- 2 dentes de alho
- Azeite
- Sal
- MODO DE PREPARO:
- Corte os tomates ao meio e esprema-os com as mãos para tirar um pouco das sementes. Coloque-os em uma panela com água e deixe ferver até que estejam bem cozidos. Escorra os tomates por aproximadamente 30 minutos. É importante que estejam bem escorridos para que o molho não fique aguado.
- Passe os tomates em um passa-verduras. Em uma panela, coloque azeite e o alho amassado. Antes de dourar, coloque os tomates e deixe cozinhar em fogo baixo por aproximadamente 1h30min. Ajuste o sal.
CREME DE PARMESÃO, por Barbara Verzola
- INGREDIENTES:
- 400g de creme de leite fresco
- 200g de queijo parmesão
- MODO DE PREPARO:
- Corte o parmesão em pedaços e coloque em um liquidificador. Em uma panela, coloque o creme de leite para aquecer. Assim que começar a ferver, junte ao parmesão no liquidificador e bata até que se forme um creme liso e homogêneo.
RAGU DE LINGUIÇA COM PIMENTA CALABRESA, por Elina Delboni
No restaurante italiano Spaghetti & Cia, o paladar apurado da chef Elina Delboni foi o ponto de partida para as receitas. Todos os pratos do cardápio surgiram de algum que provei e decifrei os ingredientes. A partir dessas memórias fui testando e acrescentando algumas coisas, explica Elina, que compartilha, além de duas receitas de molhos famosos na casa, algumas dicas de preparo.
Quando estiver fritando a cebola, pingue um pouco de água, pois ajuda a deixá-la bem dourada sem queimar. Na receita do ragu, ela avisa que o molho de tomate pode ser substituído por tomates pelados em lata, batidos, e o pesto genovês fica ainda melhor com raspas de limão siciliano. O ragu vai muito bem com polenta, o pesto com burrata e ambos são perfeitos para massas frescas.
- INGREDIENTES:
- 500g de molho de tomate batido
- 300g de linguiça calabresa grossa moída (sem pele)
- 2 colheres (sopa) de cebola picada
- 2 colheres (sopa) de azeite
- 1 colher (sopa) de alho picado
- 1 colher (café) de pimenta calabresa
- MODO DE PREPARO:
- Em uma panela, adicione o azeite, o alho e a cebola, deixando fritar bem. Em seguida, acrescente a linguiça calabresa moída e deixe dourar. Por último acrescente o molho de tomate e a pimenta calabresa, deixando ferver bem para apurar os sabores.
PESTO GENOVÊS, por Elina Delboni
- INGREDIENTES:
- 120ml de azeite extravirgem (12 colheres de sopa)
- Folhas de 2 maços de manjericão fresco
- 80g de queijo parmesão
- 30g de nozes
- 1 dente de alho descascado
- Sal a gosto
- MODO DE PREPARO:
- Retire as folhas dos maços de manjericão e higienize. Em um liquidificador (ou processador) adicione o queijo parmesão, o azeite, as nozes e o alho, batendo tudo.Em seguida, adicione o manjericão e bata novamente, mas sem triturar muito. Despeje em um recipiente, prove o tempero e adicione sal a gosto.
- Dicas: não use os talos do manjericão, para não escurecer. Para um pesto mais cítrico, adicione um pouco de raspas de limão siciliano.
FONDUTA COM CACHAÇA, por Suely Faiçal
Quando abriu o restaurante dBem, Suely Faiçal teve a consultoria do chef Renato Caleffi, que criou dois molhos marcantes na trajetória da casa. Tanto o de açaí com especiarias quanto a fonduta com cachaça ainda estão no cardápio. Enquanto o primeiro vai bem com carne bovina e peixes de carne branca, o segundo é ideal para massas.
- INGREDIENTES:
- 500g de queijo muçarela
- 200g de queijo gouda
- 200g de requeijão cremoso tipo Catupiry
- 1 xícara de água
- 100ml de suco de laranja
- 50ml de vinho branco seco
- 300ml de cachaça
- 2 xícaras (chá) de molho branco
- 1 colher (chá) de farinha de trigo
- Noz moscada a gosto.
- MODO DE PREPARO:
- Amoleça os queijos com a cachaça em uma panela alta, em fogo baixo, com muito cuidado para não levantar chama. Bata os demais ingredientes no liquidificador e junte tudo na panela até derreter. Leve essa mistura para o liquidificador e bata novamente. Retorne a mistura para a panela e mexa sem parar por aproximadamente cinco minutos, até que a cachaça evapore.
MOLHO DE AÇAÍ COM MEL E ESPECIARIAS, por Suely Faiçal
- INGREDIENTES:
- 200g de polpa de açaí de boa qualidade
- 100ml de vinho tinto
- 50g de mel
- 1 canela em pau
- 1 cravo
- 1 estrela de anis
- 1 colher (sopa) de azeite
- Sal
- MODO DE PREPARO:
- Bata o açaí e o mel no liquidificador. Aqueça o azeite e junte o vinho e as especiarias. Ao levantar fervura, junte o açaí batido com mel e ferva em fogo médio até que o molho fique espesso. Retire as especiarias e ajuste o sal.