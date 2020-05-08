Chefs celebram Dia das Mães com receitas de mãe para filha

Comida de mãe não é qualquer comida. É sempre especial, e o sabor, único, marca a vida da gente. As lembranças de infância em torno da mesa, tão em voga na gastronomia atual, só mostram o quanto o amor dessas mulheres faz diferença no tempero e enaltece qualquer receita, por mais simples que ela seja.
A salada de batatas com ovos e molho de cebola da dona Vitinha, mãe da chef Giovana Moyzes, é um belo exemplo de conexão materna na quarentena. O bolo de macarrão feito por Odely Cardoso nos jantares em família emociona sua filha, a chef Sylvia Lis, e o gelado de queijo com goiabada reúne a chef Marcela Bourguignon e sua pequena Laura na cozinha. As três receitas contam parte dessas histórias maternas repletas de sabores inesquecíveis, e você confere a seguir.
CONEXÃO MATERNA NA QUARENTENA
Uma simples salada com três ingredientes é símbolo de almoço em família para a chef e professora de gastronomia da UVV Giovana Moyzes, filha de dona Vitinha. Estou longe dela na quarentena e sinto que essa receita nos conecta de um jeito todo especial.
Salada de batata da Vitinha
- INGREDIENTES:
- 8 batatas médias cozidas inteiras com sal
- 2 cebolas cortadas em rodelas finas
- 1 xícara de azeite
- 3/4 de xícara de vinagre
- 6 ovos cozidos
- Sal e pimenta-do-reino a gosto
- Rendimento: 10 porções
- Tempo de preparo: 40 minutos
- Complexidade: fácil.
- MODO DE PREPARO:
- Cozinhe as batatas em água com sal até ficarem macias. Refogue no azeite a cebola e sem seguida acrescente vinagre. Deixe cozinhar por um minuto, tempere com sal e pimenta-do-reino. Corte as batatas em rodelas finas e faça o mesmo com os ovos cozidos. Em uma travessa, faça uma camada de batatas cortadas em rodelas finas, meia camada de ovos cortados em rodelas e de molho de cebola. Siga intercalando as camadas dessa forma até finalizar.
MEMÓRIAS FELIZES EM TORNO DA MESA
Para homenagear sua mãe, Odely, a chef Sylvia Lis, da cafeteria A Confeitaria, escolheu uma receita cheia de boas lembranças em família. O bolo de macarrão ela fazia no jantar e servia como prato único. Uma delícia que vinha fumegante para a mesa onde jantávamos. Era uma alegria ver o molho se espalhando pelo prato quando minha mãe cortava a primeira fatia, lembra.
Bolo de macarrão à Odely Cardoso
- INGREDIENTES:
- 400g de tagliatelle (cru)
- 700g de molho bechamel
- 4 ovos
- Meia xícara de queijo parmesão ralado
- Molho bolonhesa suficiente para preencher
- Presunto cru tipo Parma ou presunto magro para decorar
- Manjericão seco ou orégano
- Noz moscada
- Rendimento: 4 porções (prato) ou 8 porções (entrada)
- Tempo de preparo: 60 minutos
- Complexidade: média.
- MODO DE PREPARO:
- Cozinhe a massa em água e sal até que fique al dente. Escorra e reserve. Misture os ovos e acrescente-os ao bechamel. Rale a noz moscada e acrescente 1 colher de chá (ou use a gosto). Junte o queijo parmesão e misture bem. Unte fartamente com manteiga uma forma de bolo com canudo de 22 cm de diâmetro. Decore a forma com o presunto.
- Distribua cuidadosamente a massa com o creme para que o presunto não se solte e iguale a quantidade de massa por toda a forma. Cubra com papel alumínio fechando bem e leve ao forno em banho maria. Cozinhe por aproximadamente 45 minutos ou até que o creme esteja firme. Retire do forno, espere cinco minutos e vire no prato.
- Decore com molho bechamel. Preencha o centro do bolo com o molho bolonhesa e sirva acompanhado de queijo parmesão ralado.
SOBREMESA BEM BRASILEIRA
A chef e professora de gastronomia da UVV Marcela Bourguignon e sua filha, Laura, volta e meia estão juntas na cozinha. Ela é a minha melhor receita e adora comida brasileira de verdade. Uma sobremesa que fazemos muito é o gelado de queijo com goiabada, presente de uma aluna, conta.
Gelado de queijo com goiabada
- INGREDIENTES:
- 1 lata de leite condensado
- 1 lata de creme de leite
- 1 pote de requeijão tipo Catupiry ou similar
- 2 colheres (sopa) de queijo ralado tipo grana padano ou similar
- 200g de goiabada cascão cremosa
- Rendimento: 4 porções
- Tempo de preparo: 2h10 minutos
- Complexidade: fácil.
- MODO DE PREPARO:
- Liquidifique todos os ingredientes, exceto a goiabada. Leve à geladeira e deixe refrigerar por pelo menos duas horas. Sirva com a goiabada cremosa aquecida por cima. Para finalizar, você pode acrescentar castanhas crocantes de caju ou do Brasil.