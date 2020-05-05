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Restaurantes oferecem cardápios especiais para o Dia das Mães

Confira sugestões de delivery e encomendas a partir de R$ 40, que vão desde o café da tarde até o almoço especial para celebrar a data em casa
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 mai 2020 às 12:00

Publicado em 05 de Maio de 2020 às 12:00

Lasanha de cordeiro com molho de tomate do restaurante Soeta
Lasanha de cordeiro com molho de tomate do restaurante Soeta Crédito: Gabriel Lordello/Divulgação
Neste ano, o segundo domingo de maio não vai ter restaurantes com fila na porta para o tradicional almoço do Dia das Mães. Com o distanciamento social, a data será comemorada em casa pelas famílias, pequenas ou numerosas. Para garantir um banquete prático e delicioso como as mamães merecem, vários estabelecimentos terão cardápios especiais para o dia 10. 
Quem quiser presentear a mãe com um belo café da manhã terá opções a partir de R$ 40, com entrega em domicílio. Confira a seguir alguns destaques em restaurantes, cafés e bufês da Grande Vitória. 

BISTRÔ A OCA 

  • Localizado no Centro de Vitória, o bistrô criou um cardápio de pratos especiais, a partir de R$ 58 (individual), e um de bolos para o Dia das Mães, com opções a partir de R$ 85, para retirada no local. Também aceita encomendas de chocolates especiais, com opções veganas e sem lactose (para delivery no dia 9/5 ou retirada no local).
  • Pedidos dos pratos e bolos: até 8/5, com retirada no local, pelo (27) 99895-6110.
  • Mais informações: @_aoca.
Chocolates especiais para o Dia das Mães do bistrô A Oca
Chocolates para o Dia das Mães do bistrô A Oca Crédito: A Oca/Divulgação

ARGENTO PARRILLA

  • O restaurante argentino preparou um combo completo de almoço sob encomenda que inclui 4 empanadas argentinas; risoto de funghi sechi; parrilla completa com picanha argentina, baby beef, filé mignon, linguiça toscana e legumes; batata recheada, farofa especial, rogel (mil-folhas de doce de leite com cobertura de chantilly) e uma garrafa de vinho argentino de 750ml. 
  • Encomendas até 9/5, às 10h, pelo (27) 99795-6157.
  • Mais informações: @argentoparrilla.

ALOHA RESTAURANTE

  • O restaurante, na Mata da Praia, criou um prato especial para a data: risoto de arroz negro com salmão ao molho de mel e mostarda (R$ 49/individual), disponível nesta semana ou enquanto durar o estoque. 
  • Delivery e pedidos para viagem: (27) 99299-0667.
  • Mais informações: @aloharestaurante.

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CASA S BUFFET

  • O cardápio comemorativo do chef Hugo Grassi inclui quatro opções de entrada e duas de prato principal. Destaque para o queijo brie folhado com molho caramelo de castanhas ou frutas vermelhas (R$ 225 e serve até 8 pessoas).
  • Encomendas até 8/5, às 16h, pelo (27) 99291-4214 (Whatsapp). 
  • Mais informações: @casasbuffet

NEFFA BUFFET EXTERNO 

  • Com entregas em Vitória, Vila Velha, Cariacica, Serra e Guarapari, o bufê oferece opções variadas para o almoço das mães por meio de combos, como churrasco, feijoada, frutos do mar, refeição em família e culinária árabe. 
  • Encomendas pelos telefones (27) 99981-1144, 99981-0818, 3331-1144 e no site www.neffabuffet.com.br.

CASA DA ILHA

  • O restaurante, situado na llha de Santa Maria, propõe quatro combos de refeição completa para o Dia das Mães, a partir de R$ 249,90 (servem em média seis pessoas). No combinado básico, as opções são arroz à grega, pernil assado, farofa à moda da casa, salada tropical e maionese de maçã com batata, passas e alho-poró. 
  • Encomendas até 7/5 pelo (27) 99999-9945 com entrega no domingo ou pelo iFood (opções limitadas).
  • Mais informações: @restaurantecasadailha.
Queijo brie folhado, molho de caramelo e castanhas do bufê Casa S
Queijo brie folhado, molho de caramelo e castanhas do bufê Casa S Crédito: Debora Benahim/Divulgação

FIGATA PIZZA & BIRRA

  • A casa lançou três sabores de pizza em homenagem às mães:  Amor de Mãe (molho de tomate, queijo coalho, bacon e mel), Afeto (molho de tomate, damasco, queijo brie e geleia de pimenta) e Melanzane Speciale (molho de tomate, muçarela, berinjela, azeite, queijo minas e parmesão ralado), a R$ 46,90 (média) e R$ 56,90 (grande) cada uma.
  • Pedidos até 10/05 pelo (27) 3376-4441 e 99668-4451 ou iFood. 
  • Mais informações: @figatapizza.

GABÊ FAMILY FOOD

  • A casa vai oferecer versões especiais dos seus pratos caseiros mais famosos, em dois tamanhos: o que serve de 2 a 3 pessoas e o que satisfaz de 4 a 5 pessoas. Os preços variam entre R$ 80 e R$ 190. Destaque para a sobrecoxa desossada acompanhada de farofa de bacon e damasco. 
  • Encomendas até 7/5 com retirada no dia 8/5 (terá entrega, com locais e taxas sob consulta). (27) 3025-2070 e 99602-2070.
  • Mais informações: @gabefamilyfood.

MOQUÉM DA VILA

  • Em Praia Grande, Fundão, o restaurante vai preparar um almoço especial sob encomenda. O menu com uma entrada, um prato principal (com panela de barro inclusa) e uma sobremesa, todos à escolha, custa R$ 190 para duas pessoas e R$ 320 para quatro. Entre as opções há polvo ao vinagrete, bacalhau à Zé do Pipo e lemon curd com merengue francês. 
  • Encomendas até sábado (9), às 14h, pelo (27) 99608-6982.
  • Mais informações: @moquemdavila.
Cappuccino do Café Teugrano
Cappuccino do Café Teugrano Crédito: Café Teugrano/Divulgação

CAFÉ TEUGRANO

  • A cafeteria, localizada na Praia do Canto, preparou três combos temáticos para o Dia das Mães. Uma das combinações, chamada de Mãe Doce, custa R$ 40 e inclui quiche, queijo quente, brigadeiros e sanduíche de carne de panela.
  • Encomendas e delivery até 9/5 pelos apps iFood e Shipp. 
  • Mais informações: @cafeteugrano.

SOETA

  • O restaurante preparou um cardápio especial para encomendas até o dia 08/05 (sexta), com 19 itens, do couvert à sobremesa. Entre os destaques, arroz de frutos do mar, vinagrete de abobrinha e limão siciliano; paleta de cordeiro com molho de especiarias; e bavarese de ricota com calda de goiabada. 
  • Encomendas até 8/5 pelo (27) 98875-1032.
  • Mais informações: @soetarestaurante

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