Restaurantes oferecem cardápios especiais para o Dia das Mães

Neste ano, o segundo domingo de maio não vai ter restaurantes com fila na porta para o tradicional almoço do Dia das Mães. Com o distanciamento social, a data será comemorada em casa pelas famílias, pequenas ou numerosas. Para garantir um banquete prático e delicioso como as mamães merecem, vários estabelecimentos terão cardápios especiais para o dia 10.