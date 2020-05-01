Dia das Mães: 8 dicas de vinhos para presentear e brindar

Vinhos para presentear as mães Crédito: Divulgação

Diante de um momento de absoluta exceção na vida das famílias brasileiras, o Dia das Mães este ano será diferente: no segundo domingo de maio não haverá filas nos restaurantes para o almoço, nem grandes reuniões familiares cercadas de abraços e beijos. Mas, apesar das limitações decorrentes do isolamento social, nenhum filho vai perder a oportunidade de celebrar e homenagear quem lhe deu o bem mais valioso: a vida!

Como o distanciamento e o contato próximo são saudáveis precauções, o jeito é ser criativo na hora de brindar nossas mães. Para os filhos que vivem longe e não poderão viajar nessa data, uma boa solução são as chamadas de vídeo . Que tal fazer um brinde virtual enviando um bom vinho de presente para ela?

Para os filhos que puderem estar próximos de suas mães, brindar com um bom vinho (com o devido afastamento) continua sendo uma ótima ideia. Graças à versatilidade dos estilos de vinhos, é possível escolher entre tintos, rosés, brancos ou espumantes de várias regiões do mundo para presentear.

Indico a seguir algumas opções para essa ocasião, seja para enviar e brindar virtualmente, seja para presentear pessoalmente no Dia das Mães. Acredito que elas ficarão muito satisfeitas!

ESPUMANTES

Aqui não tem como errar: um bom espumante nacional, um cava ou, se for viável, um champagne brut são grandes coringas, especialmente para aquelas mães que não bebem regularmente. O sabor mais fresco e frutado desse estilo vai agradar em cheio.

Cave Geisse Blanc de Blanc Brut 2016 (R$ 119/Espaço DOC) - A região de Pinto Bandeira, na Serra Gaúcha, elabora os melhores espumantes nacionais. Esse é produzido por meio do método tradicional (segunda fermentação na garrafa) com uvas 100% Chardonnay. Fresco e cítrico, com perfil muito elegante no paladar.

A região de Pinto Bandeira, na Serra Gaúcha, elabora os melhores espumantes nacionais. Esse é produzido por meio do método tradicional (segunda fermentação na garrafa) com uvas 100% Chardonnay. Fresco e cítrico, com perfil muito elegante no paladar. Domaine Jaffelin Crémant de Bourgogne Brut Rosé (R$ 111,20/Chez France) - A França também elabora ótimos espumantes fora da nobre região da Champagne. Esse crémant rosé é produzido na Borgonha com um blend das castas Pinot Noir, Gamay e Chardonnay. Perfil aromático e gustativo que remete a frutas vermelhas frescas como o morango e a framboesa. Intenso e jovial.



BRANCOS

Como a hora do almoço é o momento habitual da celebração do Dia das Mães, sugiro um vinho branco frutado, refrescante ou mineral. Nessa categoria, um leve Muscadet ou um sofisticado Sancerre, ambos do Vale do Loire, são ótimas pedidas. Se a sua mãe prefere algo mais frutado e com maior percepção de frescor, um Sauvignon Blanc da Nova Zelândia é uma escolha muito bem-vinda.

Bougrier Muscadet Sèvre & Maine 2018 (R$ 99/Espaço DOC) - A casta Melon de Bourgogne confere uma expressiva acidez a esses brancos do Loire, tornando-os perfeitos para combinar com frutos do mar ou para beber como aperitivo. Leves e minerais no paladar, são opções bastante versáteis e têm excelente relação preço x qualidade.

A casta Melon de Bourgogne confere uma expressiva acidez a esses brancos do Loire, tornando-os perfeitos para combinar com frutos do mar ou para beber como aperitivo. Leves e minerais no paladar, são opções bastante versáteis e têm excelente relação preço x qualidade. Matetic Corralillo Sauvignon Blanc 2018 (R$ 129,90/Grand Cru) - Os vinhos chilenos elaborados com Sauvignon Blanc se notabilizam pela combinação de notas herbáceas e frutas brancas cítricas. Muito fácil de beber e harmonizar com pratos leves, de saladas verdes até uma típica moqueca de peixe.



ROSÉS

Outro estilo que costuma agradar bastante as mães, sobretudo pelo caráter dominado pela presença de frutas vermelhas e toques florais. Como essa categoria costuma oferecer muitas opções de qualidade irregular, busque preferencialmente os vinhos da Provence, no sul da França. Mesmo no Brasil, você pode achar exemplares interessantes e de ótimo preço.

Berne Esprit Méditerranée IGP 2018 (R$ 124,90/Grand Cru) - A região da Provence, no sul da França, é sinônimo de bons rosés, habitualmente produzidos com mesclas de castas regionais como Grenache, Cinsault, Carignan e outras. Desde a cor rosa clara até o perfume de frutas vermelhas frescas, tudo nesses vinhos é feito para encantar de imediato. Perfeito no verão, mas ainda muito adequado em nosso outono.

A região da Provence, no sul da França, é sinônimo de bons rosés, habitualmente produzidos com mesclas de castas regionais como Grenache, Cinsault, Carignan e outras. Desde a cor rosa clara até o perfume de frutas vermelhas frescas, tudo nesses vinhos é feito para encantar de imediato. Perfeito no verão, mas ainda muito adequado em nosso outono. Domaine La Rouillère Rosé Cuvée 2018 (R$ 134,10/Chez France) - No mesmo perfil do vinho acima, esse rosé provençal mescla castas brancas e tintas em busca de aliar suas melhores qualidades. Fresco e charmoso como a linda região francesa onde é produzido.



TINTOS

Nessa categoria as opções são bem mais amplas, mas vou me restringir a apenas duas versões varietais feitas com Pinot Noir e Mencia. Tais castas oferecem aromas intensos e sedutores que vão desde frutas vermelhas frescas até chocolate, passando por notas de baunilha e alcaçuz. Na boca, com seus taninos mais delicados, suaves e macios, esses vinhos garantem uma apreciação bastante segura e prazerosa pela grande maioria das mães.

Cono Sur Reserva Especial Pinot Noir 2018 (R$ 79/Espaço DOC) - A casta Pinot Noir é bastante temperamental e não entrega seus encantos em qualquer terroir. O vale chileno de San Antonio, bem próximo ao mar, consegue extrair dessa uva boa parte de seu caráter. Frutado, elegante e sem arestas. Um tinto versátil e sedutor, apto a agradar o exigente paladar feminino.

A casta Pinot Noir é bastante temperamental e não entrega seus encantos em qualquer terroir. O vale chileno de San Antonio, bem próximo ao mar, consegue extrair dessa uva boa parte de seu caráter. Frutado, elegante e sem arestas. Um tinto versátil e sedutor, apto a agradar o exigente paladar feminino. Raúl Pérez Ultreia Saint Jacques Mencia Bierzo 2017 (R$ 159,90/Evino) - Esse tinto espanhol da região de Bierzo oferece um belo referencial da Mencia, uma casta autóctone muito bem trabalhada pelo enólogo Raúl Pérez. Rico em frutas vermelhas maduras, notas de café e especiarias. Volumoso e complexo no paladar, é perfeito para aquele prato de carne que só a nossa mãe sabe fazer!



Um feliz dia para todas as mães! Santé!