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Renata Rasseli

Cursos ensinam a degustar ou escolher um vinho sem sair de casa

Vinícolas e importadoras lançam cursos de vinhos online e gratuito para quem aprender mais sobre a bebida na quarentena

Públicado em 

29 abr 2020 às 05:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Vinho orgânico
Vinho orgânico Crédito: Shutterstock
Quarentena virou sinônimo de aprendizado. Tem gente aprendendo nova profissão, outros se dedicando a novo hobbie. Pensando em algumas iniciativas para o período de isolamento, vinícolas e importadores de vinhos estão oferecendo cursos gratuito e online para  quem deseja aprender mais sobre a bebida. 
A empresa responsável pela distribuição dos vinhos chilenos Concha y Toro no Brasil está disponibilizando um curso online, gratuito e em português para quem deseja aprender mais sobre a bebida durante a quarentena. As vídeo-aulas estão sendo postadas em um canal no Youtube, batizado de #continuebyconchaytoro. O curso é dividido em cinco módulos e possui um total de 17 aulas, sendo que cada vídeo tem entre 3 e 13 minutos. Quem ministra o curso é o sommelier Gianni Tartari, que já atuou na Enoteca Fasano e no Hotel Emiliano, ambos em São Paulo.

INTRODUÇÃO AO MUNDO DO VINHO

A Zahil Importadora de Vinhos disponibilizará gratuitamente acesso ao curso “Introdução ao Mundo do Vinho”. As aulas, divididas em nove vídeos e com duração total de 30 minutos.
Quem se interessar, aprenderá sobre conceitos básicos do vinho; degustação básica; noções de geografia do vinho; efeito da temperatura de serviço no consumo do vinho; abertura de diferentes tipos de garrafa; acessórios básicos; diferenças entre taças de formatos variados; harmonização ou vinho e comida: o que é importante na hora de combinar; montagem da adega: seleção, armazenamento e envelhecimento de vinhos; e o que é, como funciona e como organizar a própria confraria.

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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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