"Ainda não é hora de fazer festa, nem de reunir amigos", diz médica

Médica infectologista Rúbia Miossi Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Mesmo com a volta do comércio na próxima segunda-feira (4) e proximidade do Dia das Mães, uma das datas mais importantes do calendário de festas do ano, a infectologista Rúbia Miossi destaca que ainda não é o momento para reuniões com os amigos, nem mesmo se o encontro for dentro de casa. "O ideal é continuar em distanciamento social. Não podemos nos descuidar", recomenda.

O comportamento é considerado perigoso pelos especialistas e nada indicado neste momento de pandemia. A infectologista da Unimed Vitória Rúbia Miossi destaca que muita gente ainda não entendeu a importância do distanciamento e de permanecer o máximo de tempo em casa, sem encontros, muito menos festas ou reuniões presenciais.

Rúbia Miossi destaca que, em um encontro de amigos, não há como saber se nenhum deles está com coronavírus. “Muitas pessoas são assintomáticas ou têm apenas sintomas bem leves”.