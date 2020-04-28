"Ainda não é hora de fazer festa, nem de reunir amigos", diz médica

Mesmo com a volta do comércio na próxima segunda-feira (4) e proximidade do Dia das Mães, uma das datas mais importantes do calendário de festas do ano, a infectologista Rúbia Miossi destaca que ainda não é o momento para reuniões com os amigos, nem mesmo se o encontro for dentro de casa. "O ideal é continuar em distanciamento social. Não podemos nos descuidar", recomenda.
Mesmo com todas as orientações das autoridades da saúde para manter o distanciamento social e ajudar a controlar a propagação do coronavírus, algumas pessoas, incluindo famosos e influenciadores digitais, estão fazendo reuniões ou festas com os amigos em casa. Neste final de semana, a influencer digital Gabriela Pugliesi foi duramente criticada por ter se reunido com várias amigas e postado imagens do encontro, que aconteceu na residência da blogueira.
O comportamento é considerado perigoso pelos especialistas e nada indicado neste momento de pandemia. A infectologista da Unimed Vitória Rúbia Miossi destaca que muita gente ainda não entendeu a importância do distanciamento e de permanecer o máximo de tempo em casa, sem encontros, muito menos festas ou reuniões presenciais.
Rúbia Miossi destaca que, em um encontro de amigos, não há como saber se nenhum deles está com coronavírus. “Muitas pessoas são assintomáticas ou têm apenas sintomas bem leves”.
A infectologista é categórica ao dizer que não é o momento para reuniões com amigos e familiares. "Ainda estamos no meio da pandemia, com aumento diário do número de casos e de mortes. Mais do que nunca, precisamos evitar todo tipo de aglomeração. O distanciamento social deve continuar", conclui.