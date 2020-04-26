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Renata Rasseli

Famosa do ES ganha festa de aniversário surpresa em meio à pandemia

Penha Nonato celebrou aniversário, em sua casa, na Mata da Praia, com direito a  apresentação da Camerata Sesi encomendada por um grupo de amigas

Públicado em 

26 abr 2020 às 05:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Aniversário de Penha Nonato com apresentação da Camerata Sesi na Mata da Praia
Penha Nonato celebrou seu aniversário com apresentação da Camerata Sesi encomendada pelas amigas, em sua casa, na Mata da Praia Crédito: Mônica Zorzanelli
Personalidade da sociedade capixaba, a empresária de turismo Penha Nonato, a famosa Tia Penha, celebrou seu aniversário  de uma forma diferente nesta quarentena. Festeira assumida, ela não pode reunir a família e amigos, como faz todos os anos, devido ao isolamento social da pandemia do coronavírus. A pedido de um grupo de amigas, ela ganhou no seu dia, comemorado na última quinta-feira (23),  um miniconcerto da Camerata Sesi, que desenvolveu o projeto "Tocando em Frente" para diminuir a ansiedade de família com música durante a pandemia.
O grupo Celebrando, do qual Tia Penha faz parte, mandou um pedido para a Camerata, contando a história da empresária e pedindo a surpresa no dia do seu aniversário. E o pedido foi atendido. As integrantes do grupo - Andrea Andrade, Fabiana Croce, Monica Zorzanelli, Suellen Perdigão e esta colunista -, levaram ainda flores e balões, para a festa.  Vestidas de branco e de máscara, as amigas acompanharam o concerto, que foi apresentado, em frente ao prédio da aniversariantes,  na Mata da Praia. Vizinhos acompanharam tudo de suas janelas. E a aniversariante sorria e acenava para todos de sua varanda.
Aniversário de Penha Nonato com apresentação da Camerata Sesi na Mata da Praia
A Camerata Sesi na Mata da Praia cantou hits clássicos e populares, além do parabéns pra você! Crédito: Mônica Zorzanelli

TOCANDO EM FRENTE

O projeto Tocando em Frente, desenvolvido pela Orquestra Camerata Sesi/Findes com o objetivo de levar música clássica para diminuir a ansiedade provocada nesse momento de coronavírus. Nele, o maestro da Camerata Sesi/Findes, Leonardo David, comanda um quarteto de músicos em um mini-concerto para famílias e para quem está comemorando datas especiais. "Recebemos os pedidos e histórias pelas nossas redes sociais e aí selecionamos as melhores", diz o maestro. As apresentações são gratuitas. 
“A música clássica ajuda a diminuir a ansiedade trazida por esse cenário de insegurança e solidão provocado pelo coronavírus”, diz o maestro.  A transmissão das apresentações é feita pelo Instagram @cameratasesi
Aniversário de Penha Nonato com apresentação da Camerata Sesi na Mata da Praia
Fabiana Croce levou flores para a aniversariante na Mata da Praia Crédito: Mônica Zorzanelli
Aniversário de Penha Nonato com apresentação da Camerata Sesi na Mata da Praia
Paula Nonato Segui, filha de Tia Penha, acompanhou o concerto em frente ao prédio da mãe Crédito: Mônica Zorzanelli
Aniversário de Penha Nonato com apresentação da Camerata Sesi na Mata da Praia
Tia Penha assistiu tudo do seu apartamento Crédito: Mônica Zorzanelli
Aniversário de Penha Nonato com apresentação da Camerata Sesi na Mata da Praia
Bolo de aniversário  Crédito: Mônica Zorzanelli

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A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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