Famosa do ES ganha festa de aniversário surpresa em meio à pandemia

Personalidade da sociedade capixaba, a empresária de turismo Penha Nonato, a famosa Tia Penha, celebrou seu aniversário de uma forma diferente nesta quarentena. Festeira assumida, ela não pode reunir a família e amigos, como faz todos os anos, devido ao isolamento social da pandemia do coronavírus. A pedido de um grupo de amigas, ela ganhou no seu dia, comemorado na última quinta-feira (23), um miniconcerto da Camerata Sesi, que desenvolveu o projeto "Tocando em Frente" para diminuir a ansiedade de família com música durante a pandemia.
O grupo Celebrando, do qual Tia Penha faz parte, mandou um pedido para a Camerata, contando a história da empresária e pedindo a surpresa no dia do seu aniversário. E o pedido foi atendido. As integrantes do grupo - Andrea Andrade, Fabiana Croce, Monica Zorzanelli, Suellen Perdigão e esta colunista -, levaram ainda flores e balões, para a festa. Vestidas de branco e de máscara, as amigas acompanharam o concerto, que foi apresentado, em frente ao prédio da aniversariantes, na Mata da Praia. Vizinhos acompanharam tudo de suas janelas. E a aniversariante sorria e acenava para todos de sua varanda.
TOCANDO EM FRENTE
O projeto Tocando em Frente, desenvolvido pela Orquestra Camerata Sesi/Findes com o objetivo de levar música clássica para diminuir a ansiedade provocada nesse momento de coronavírus. Nele, o maestro da Camerata Sesi/Findes, Leonardo David, comanda um quarteto de músicos em um mini-concerto para famílias e para quem está comemorando datas especiais. "Recebemos os pedidos e histórias pelas nossas redes sociais e aí selecionamos as melhores", diz o maestro. As apresentações são gratuitas.
“A música clássica ajuda a diminuir a ansiedade trazida por esse cenário de insegurança e solidão provocado pelo coronavírus”, diz o maestro. A transmissão das apresentações é feita pelo Instagram @cameratasesi