Famosa do ES ganha festa de aniversário surpresa em meio à pandemia

O grupo Celebrando, do qual Tia Penha faz parte, mandou um pedido para a Camerata, contando a história da empresária e pedindo a surpresa no dia do seu aniversário. E o pedido foi atendido. As integrantes do grupo - Andrea Andrade, Fabiana Croce, Monica Zorzanelli, Suellen Perdigão e esta colunista -, levaram ainda flores e balões, para a festa. Vestidas de branco e de máscara, as amigas acompanharam o concerto, que foi apresentado, em frente ao prédio da aniversariantes, na Mata da Praia. Vizinhos acompanharam tudo de suas janelas. E a aniversariante sorria e acenava para todos de sua varanda.