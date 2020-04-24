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Orquestra vai para a rua e emociona moradores em bairro de Vitória

Orquestra Camerata do Sesi fez duas apresentações ao ar livre na Mata da Praia nesta quinta-feira (23)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 abr 2020 às 21:30

Publicado em 23 de Abril de 2020 às 21:30

Orquestra se apresentou ao ar livre em clube na Mata da Praia nesta sexta-feira
Orquestra se apresentou ao ar livre em clube na Mata da Praia nesta sexta-feira Crédito: André Moura
A Orquestra Camerata Sesi roubou a cena em Vitória nesta quinta-feira (23). Os músicos fizeram duas apresentações ao ar livre, ambas no bairro Mata da Praia, em Vitória, e agradaram aos moradores dos prédios vizinhos, que aplaudiram as apresentações.
Por volta das 17h, a orquestra fez uma surpresa à Maria da Penha Nonato, da empresa de turismo Tia Penha, que fez aniversário e recebeu até o "parabéns para você" dos músicos. 
Depois, já à noite, os músicos se apresentaram em um clube da Mata da Praia. André Moura, que mora no edifício Mata da Praia Park, registrou o momento. André contou que a realização da apresentação foi organizada entre os moradores do condomínio Super Quadra A e a Orquestra Camerata do Sesi.

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