Orquestra vai para a rua e emociona moradores em bairro de Vitória

Por volta das 17h, a orquestra fez uma surpresa à Maria da Penha Nonato, da empresa de turismo Tia Penha, que fez aniversário e recebeu até o "parabéns para você" dos músicos.

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Depois, já à noite, os músicos se apresentaram em um clube da Mata da Praia. André Moura, que mora no edifício Mata da Praia Park, registrou o momento. André contou que a realização da apresentação foi organizada entre os moradores do condomínio Super Quadra A e a Orquestra Camerata do Sesi.