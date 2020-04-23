Quando tudo isso passar: destinos para conhecer depois da pandemia

Região dos Lagos pra quem ama praia. Crédito: Associação Roteiros de Charme

Enquanto as medidas de isolamento mantêm as malas no armário e as viagens do caderninho de planos, hotéis, destinos e associações de viagens investem em estimular os turistas a planejarem viagens futuras.

Mais de 15 hotéis da associação aderiram ao pacote especial, oferecendo tarifas especiais e vantagens, como desconto de até 35%, mimos como piquenique ou até diárias grátis.. Confira a lista de destinos atrativos e escolha seu próximo destino para curtir depois do tempo em isolamento.

Região Sudeste

Para quem busca um clima tranquilo de montanha, Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, é uma opção. O Parador Lumiar, por exemplo, conta com 13 chalés espalhados por um terreno onde correm rios de águas cristalinas, contam com lareira, cama king size, aquecedor de toalhas, frigobar, ar condicionado, varanda com rede, entre outros atrativos.

Búzios também conta com pousadas bucólicas, como a Vila d'Este Crédito: Associação Roteiros de Charme

Quem não vê a hora de aproveitar uma praia bucólica em uma das cidades mais badaladas da Região dos Lagos, a opção sugerida é Búzios (RJ). O hotel Pedra da Laguna conta com uma combinação de cores suaves que se harmonizam com os jardins que circundam a pousada. Outra opção em Búzios é o Vila d´Este, localizado na Orla Bardot, com uma vista de tirar o fôlego!

Para quem gosta mais de passar um tempo no campo, as fazendas de café guardam lembranças importantes da história do Brasil. Datada de 1836, a Fazenda União, em Rio das Flores (RJ), é um destes tesouros que podem ser visitados quando tudo isso passar. A sede foi inteiramente restaurada, mantendo todo o esplendor da época das grandes fazendas de café.

Para aqueles que buscam um lugar romântico em Cambury (SP), a indicação é o Hotel Spa Nau Royal, que foi reconhecido pelo Guia 4 Rodas, em 2013, como Hotel Sustentável. A localização é um dos maiores diferenciais do espaço, concebido para ser um ambiente de celebrações a dois ou para mais pessoas, como casamentos à beira-mar, que já fazem parte do portfólio do hotel.

Seguindo um estilo europeu de hospedagem, a Pousada do Capitão, localizada em Ilhabela (SP), já encanta seus hóspedes por sua decoração que remete ao estilo naval inglês. O elemento brasileiro é destacado na piscina decorada com exemplares da mata atlântica como orquídeas, bromélias e palmeiras.

Um belo lugar para retomar as viagens é a região das montanhas de Minas Gerais. Em Lavras Novas, a Pousada Loft da Serra oferece 13 lofts exclusivos, com decoração elegante e requintada. Em suas áreas comuns, lounge, piscina climatizada e coberta, sauna a vapor e restaurante.

Região Sul

Os casais românticos encontram o local perfeito para celebrar na Pousada do Engenho, a 40 km de Gramado (RS). São 15 cabanas cuja arquitetura foi estrategicamente pensada para privilegiar a integração com o verde e garantir a privacidade de cada hóspede.

Região Centro-Oeste

Bem situada próxima ao centro da cidade de Alto Paraíso, no coração da Chapada dos Veadeiros (GO), a Pousada Maya tem vista para um vale verde. Construída de acordo com a filosofia Feng Shui, a pousada destaca-se por seu charme, conforto e sofisticação.

Região Nordeste

Jaguaribe é uma ótima opção para quem curte esportes aquáicos. Crédito: Associação Roteiros de Charme

Localizada entre um coqueiral e o mar do sul da Bahia, a Pousada Pitinga é uma opção ideal para descansar sossegado. Decorada com obras de artistas locais, a pousada apresenta instalações confortáveis e requintadas.

O estado do Ceará reúne cinco opções de hospedagem para quem deseja voltar a viajar em 2020. Para quem deseja descobrir ou revisitar a natureza de Pontal de Maceió, o Hotel Vila Selvagem oferece um pacote especial que inclui cama extra, café da manhã e uma taça de espumante no primeiro jantar.

Localizado de frente para o mar, na praia do Guajiru, no município de Trairi, aproximadamente a 140 km de Fortaleza, o Zorah Beach Hotel oferece exclusividade inspirado no clima asiático.

Para quem ama praticar esportes aquáticos, a costa do Ceará é uma das mais procuradas pelos praticantes do kitesurf. O Jaguaribe Lodge possui um kite center reconhecido pela International Kiteboarding Organization, fornecendo aulas e equipamentos.

Um paraíso a apenas 40 km de Fortaleza, o Carmel Charme Resort oferece o melhor da natureza com uma praia semiprivativa com a sofisticação de acomodações à beira-mar. Dentro do pacote Celebre a vida, as reservas para os meses de julho e agosto recebem um desconto.