Saiba de onde vêm os turistas estrangeiros que mais visitam o ES

O trabalho para alavancar o turismo no Espírito Santo e atrair mais visitantes estrangeiros passa por uma estratégia de promover a diversidade de atrativos capixabas, que vão do mar à montanha.





Nesse contexto, o Estado trabalha junto com a Embratur para viabilizar o primeiro voo internacional no Aeroporto de Vitória, visando a reduzir o número de conexões para quem quer visitar o Espírito Santo.





Mas quais são os turistas estrangeiros que já "descobriram" o Estado? Segundo informações do Plano Brasis – iniciativa do Sebrae, em parceria com a Embratur e o governo –, o Espírito Santo já conta com uma base consolidada de mercados emissores internacionais, com destaque para Argentina e Chile, considerados países de um mercado consolidado.





Países como Estados Unidos, Portugal, Reino Unido, França e Espanha concentram parcela dos visitantes estrangeiros e são vistos como essenciais.

Dados recentes indicam, inclusive, um avanço na participação norte-americana, que lidera a origem dos turistas internacionais no Estado. Ao mesmo tempo, o plano identifica oportunidades de expansão em mercados como Canadá e Colômbia, que vêm demonstrando crescimento no interesse pelo destino capixaba.





O Plano Brasis propõe uma identidade de marca nacional em sinergia com identidades locais para a promoção dos destinos brasileiros no exterior.





E a estratégia para atrair mais visitantes é apresentar a diversidade, considerada um dos principais ativos do Estado, com atributos que dialogam com diferentes perfis de turistas.





Outro eixo é o fortalecimento da cadeia de comercialização do turismo, aproximando o Estado de operadores internacionais, companhias aéreas e plataformas digitais. A proposta é transformar ações promocionais em vendas concretas, garantindo que o destino esteja presente nas decisões de viagem do turista estrangeiro.

A iniciativa do Sebrae, em parceria com a Embratur e o governo do Espírito Santo, que aconteceu dentro da programação do ESTour - Salão Capixaba do Turismo, foi apresentada nesta segunda-feira (27) a gestores públicos, empresários e representantes do trade turístico.





Para o presidente da Embratur, Bruno Reis, a iniciativa marca um novo momento na promoção internacional do país.





“O Brasil vive nova fase no turismo internacional, com resultados históricos e uma estratégia cada vez mais orientada por inteligência de mercado, planejamento e parceria com os estados. No Espírito Santo, encontramos um destino preparado, com governança organizada, diversidade de experiências e um trade comprometido. Tenho convicção de que o Estado será um dos próximos grandes destaques do Brasil no mercado internacional”, afirmou.



O governador do Espírito Santo, Ricardo Ferraço, destaca o impacto da estratégia para o desenvolvimento do Estado. Para ele, o Espírito Santo sintetiza o que há de melhor no Brasil, unindo infraestrutura moderna, hospitalidade e sustentabilidade.





“Nosso Estado reúne história, diversidade cultural, belezas naturais e capacidade empreendedora. Chegamos a um momento de maturidade em que estamos preparados para nos apresentar ao Brasil e ao mundo de forma competitiva. O turismo gera oportunidades, movimenta a economia e valoriza a identidade capixaba”, afirmou.



O superintendente do Sebrae Espírito Santo, Pedro Rigo, por sua vez, reforça a importância do apoio aos pequenos negócios.





“Nosso papel é preparar os empreendedores capixabas para esse novo momento do turismo, oferecendo qualificação, inovação e apoio para que pequenos negócios estejam cada vez mais competitivos. O crescimento do setor precisa acontecer de forma estruturada, inclusiva e sustentável, gerando oportunidades em todas as regiões do Espírito Santo”, destacou.





Diálogos





Nesta terça (28), às 19 horas, A Gazeta terá no ES o painel Diálogos- Desbloqueando o Potencial do Turismo Capixaba com o colunista de Economia Abdo Filho, o presidente do Sebrae/ES, Pedro Rigo e o empresário Fernando Cinelli.