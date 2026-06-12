O Código de Ética e as cortinas de fumaça

“É hora de um reencontro com o sentido essencial da República, da tripartição real de Poderes e da consciência harmônica e independente, com equilíbrio institucional”, afirmou. Para que as intenções não ficassem só no discurso, Fachin chegou a designar a ministra Cármen Lúcia como relatora da proposta de criação do Código.





Daí para frente começaram a surgir as dificuldades e tentativas de postergação por parte de vários integrantes do tribunal. Nas visitas que fez pessoalmente a cada um dos ministros, Fachin percebeu que havia forte oposição à sua proposta. Ele chegou a informar, em entrevista, que alguns de seus colegas consideravam que a discussão sobre o código de ética estava sendo iniciada em um momento inoportuno já que vivemos um ano eleitoral. Ora, se de dois em dois anos há eleições no Brasil, qual seria então a época adequada para um debate sobre essa questão?





Em seguida, na primeira sessão que se seguiu à abertura do ano judiciário, dois ministros chegaram a explicitar publicamente o seu descontentamento com a criação de novas regras de conduta, afirmando que “não há carreira pública com tantas restrições como a magistratura”.





Coube a outro ministro lançar a primeira cortina de fumaça quando, indagado sobre o que achava da adoção de um código de ética, preferiu defender uma reforma de todo o Judiciário, algo mais amplo que tratasse da adoção de penas mais duras para juízes corruptos, o fim da aposentadoria compulsória e remunerada como pena máxima para a magistratura e limites reais aos penduricalhos, entre outras medidas.