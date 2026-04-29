Audax São Mateus derrota o Serra na estreia da Copa Espírito Santo

Recém-profissionalizado e estreando oficialmente em competições profissionais, o Audax São Mateus conquistou a primeira vitória oficial de sua história. Na noite desta segunda-feira, no jogo de encerramento da rodada de abertura da Copa Espírito Santo 2026, o clube do Norte do Estado derrotou o Serra por 1 a 0.





O Audax São Mateus definiu a partida ainda no primeiro tempo, quando o meia Wallace marcou o gol da vitória no estádio João Soares de Moura Filho, de propriedade do Pinheiros, seu ex-clube.





Com o resultado, o Audax São Mateus tem os mesmos três pontos de Rio Branco-ES, Vitória-ES e Vilavelhense, que também venceram na primeira rodada. No entanto, de acordo com os critérios de desempate, o time do Norte aparece na quarta colocação. Derrotado, o Serra não soma pontos e fica em sexto no torneio.





A Copa Espírito Santo 2026 prossegue no próximo final de semana, com os jogos da segunda rodada da primeira fase. No sábado, dia 2 de maio, às 19h, o Serra recebe o Sport-ES, no estádio Robertão, em Serra Sede. O Audax São Mateus volta a campo apenas no dia 7 de maio, quinta-feira, quando visita o Vitória-ES, às 19h, no estádio Salvador Costa.