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Futebol Capixaba

Audax São Mateus derrota o Serra na estreia da Copa Espírito Santo

Jogo foi o primeiro profissional do time do Norte do Estado

Publicado em 28 de Abril de 2026 às 21:12

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 abr 2026 às 21:12
Audax São Mateus x Serra, pela Copa Espírito Santo 2026
Richard Andrade

Recém-profissionalizado e estreando oficialmente em competições profissionais, o Audax São Mateus conquistou a primeira vitória oficial de sua história. Na noite desta segunda-feira, no jogo de encerramento da rodada de abertura da Copa Espírito Santo 2026, o clube do Norte do Estado derrotou o Serra por 1 a 0.


O Audax São Mateus definiu a partida ainda no primeiro tempo, quando o meia Wallace marcou o gol da vitória no estádio João Soares de Moura Filho, de propriedade do Pinheiros, seu ex-clube.


Com o resultado, o Audax São Mateus tem os mesmos três pontos de Rio Branco-ES, Vitória-ES e Vilavelhense, que também venceram na primeira rodada. No entanto, de acordo com os critérios de desempate, o time do Norte aparece na quarta colocação. Derrotado, o Serra não soma pontos e fica em sexto no torneio.


A Copa Espírito Santo 2026 prossegue no próximo final de semana, com os jogos da segunda rodada da primeira fase. No sábado, dia 2 de maio, às 19h, o Serra recebe o Sport-ES, no estádio Robertão, em Serra Sede. O Audax São Mateus volta a campo apenas no dia 7 de maio, quinta-feira, quando visita o Vitória-ES, às 19h, no estádio Salvador Costa.

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