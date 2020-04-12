Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Renata Rasseli

Em isolamento social, capixabas celebram a Páscoa sem festas

Amigos da coluna falam como será o almoço que celebra a ressurreição de Jesus

Públicado em 

12 abr 2020 às 05:00
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Julia Cruz e os filhos Alice e Gael
Julia Cruz e os filhos Alice e Gael Crédito: arquivo pessoal
A Páscoa 2020 entrará para a história da humanidade. Todos foram obrigados, literalmente, a viver a quaresma. Em isolamento social devido à pandemia do coronavírus, todos tiveram que adaptar suas rotinas de trabalho e estudo e abrir mão de encontros sociais e abraços. Mas muita gente acredita que a mensagem dessa data, vai ecoar num futuro melhor, mais humano e mais solidário. Professora de ioga para crianças, Júlia Cruz acredita que "deu para perceber para dar uma parada, para as pessoas se interiorizarem, olharem mais para suas casa". Em quarentena com os filhos Gael e Alice, em sua casa de Manguinhos, ela está gravando aulas de ioga para seus alunos e Lives. "Optei por ficar aqui em Manguinhos, porque a casa tem quintal e as crianças têm espaço para tomar sol e brincar ao ar livre.". Confira mais histórias dessa quarentena abaixo e uma Feliz Páscoa!

DECORANDO A CASA

Juranda Alegro e a filha Clarice Alegro Cordeiro
Juranda Alegro e a filha Clarice Alegro Cordeiro Crédito: arquivo pessoal
A decoradora de festas Juranda Alegro passa o ano inteiro decorando festas infantis e produzindo mimos temáticos para diferentes datas comemorativas do ano. Nesta Páscoa, ela está investindo na decoração da sua casa, com a filha Clarice

TRABALHOS MANUAIS

Madalena de Almeida e o filho Leonardo de Almeida Gomes
Madalena de Almeida e o filho Leonardo de Almeida Gomes Crédito: arquivo pessoal
"Em tempos difíceis, temos que cada vez mais procurar nos reinventar. Tenho feito muito isso nos meus trabalhos manuais e para a Páscoa trouxemos uma tradição que está bem presente em nossas vidas, vindas de Domingos Martins, a pintura das cascas de ovos. Meu filho ganha todos os anos dos avós de consideração dele e ele ama. Vamos fazer os nossos e colocar nos ninhos de macramê que eu faço.  Iremos usar o que temos além de fazer um bolo delicioso de chocolate. Mas o mais importante disso tudo é estarmos unidos, sem perder a nossa fé e compartilhando o amor!", diz Madalena Almeida. 

PÁSCOA LONGE DOS CLIENTES

Luciana e Patricia Noronha
Luciana e Patricia Noronha Crédito: Arquivo pessoal
Acostumadas a verem a loja cheia, nas vésperas da Páscoa, a dupla Luciana e Patrícia Noronha, fizeram vendas de enfeites de casa para a data por WhatsApp. E neste domingo, cada uma vai celebrar a ressurreição de Cristo em casas separadas, cada um com sua família. 

COLORINDO OVOS

Milena e Martina Borges
Milena e Martina Borges Crédito: arquivo pessoal
Milena Borges trabalha com arranjos florais, decoração de eventos e organização de closets e casas. Nesta quarentena, ela divide suas atividades com a pequena Martina. A dupla coloriu muitos ovinhos para a data. 

Veja Também

#MeReinventei: série mostra histórias de quem está enfrentando a crise

Fotógrafa da coluna de A Gazeta clica personalidades por chamadas de vídeo

Louis Vuitton reabre fábricas na França para a produção de máscaras

Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Pizzaria capixaba sobe 3 posições entre as 50 melhores da América Latina
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 15/04/2026
Editais e Avisos - 15/04/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados