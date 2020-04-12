Em isolamento social, capixabas celebram a Páscoa sem festas

A Páscoa 2020 entrará para a história da humanidade. Todos foram obrigados, literalmente, a viver a quaresma. Em isolamento social devido à pandemia do coronavírus, todos tiveram que adaptar suas rotinas de trabalho e estudo e abrir mão de encontros sociais e abraços. Mas muita gente acredita que a mensagem dessa data, vai ecoar num futuro melhor, mais humano e mais solidário. Professora de ioga para crianças, Júlia Cruz acredita que "deu para perceber para dar uma parada, para as pessoas se interiorizarem, olharem mais para suas casa". Em quarentena com os filhos Gael e Alice, em sua casa de Manguinhos, ela está gravando aulas de ioga para seus alunos e Lives. "Optei por ficar aqui em Manguinhos, porque a casa tem quintal e as crianças têm espaço para tomar sol e brincar ao ar livre.". Confira mais histórias dessa quarentena abaixo e uma Feliz Páscoa!
DECORANDO A CASA
A decoradora de festas Juranda Alegro passa o ano inteiro decorando festas infantis e produzindo mimos temáticos para diferentes datas comemorativas do ano. Nesta Páscoa, ela está investindo na decoração da sua casa, com a filha Clarice
TRABALHOS MANUAIS
"Em tempos difíceis, temos que cada vez mais procurar nos reinventar. Tenho feito muito isso nos meus trabalhos manuais e para a Páscoa trouxemos uma tradição que está bem presente em nossas vidas, vindas de Domingos Martins, a pintura das cascas de ovos. Meu filho ganha todos os anos dos avós de consideração dele e ele ama. Vamos fazer os nossos e colocar nos ninhos de macramê que eu faço. Iremos usar o que temos além de fazer um bolo delicioso de chocolate. Mas o mais importante disso tudo é estarmos unidos, sem perder a nossa fé e compartilhando o amor!", diz Madalena Almeida.
PÁSCOA LONGE DOS CLIENTES
Acostumadas a verem a loja cheia, nas vésperas da Páscoa, a dupla Luciana e Patrícia Noronha, fizeram vendas de enfeites de casa para a data por WhatsApp. E neste domingo, cada uma vai celebrar a ressurreição de Cristo em casas separadas, cada um com sua família.
COLORINDO OVOS
Milena Borges trabalha com arranjos florais, decoração de eventos e organização de closets e casas. Nesta quarentena, ela divide suas atividades com a pequena Martina. A dupla coloriu muitos ovinhos para a data.