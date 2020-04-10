Fotógrafa da coluna de A Gazeta clica personalidades por chamadas de vídeo

Ivana Ruy, agente de turismo

Com as atividades do seu Teatro Campanelli paradas, Rodrigo agita seu canal no Youtube para entreter as crianças que estão em casa com mágicas, brincadeiras e contação de histórias. "Logo, logo tudo isso vai passar"

Com as festas suspensas na cidade, Bruna transformou a varanda de sua casa numa oficina de arranjos florais. "Mais que nunca, o mundo precisa florir e ser florido." Por isso, a designer continua fazendo entregas de buquês e arranjos de flores na casa de clientes.

O mercado de turismo foi muito afetado com a pandemia, mas a empresária do turismo Penha Nonato segue otimista com a retomada do setor. "O esquema de home office da Tia Penha Tours tem funcionado super bem! Temos feito muitas remarcações de viagens por que os clientes estão optando por adiar e não cancelar. Estamos também respondendo algumas solicitações de orçamentos de viagens futuras, afinal, os sonhos continuam e em breve, tudo volta ao normal! Os fornecedores estão oferecendo treinamentos e capacitações de destinos e hotéis via redes sociais e isso é muito bom porque nunca sobra tempo para nossos colaboradores se dedicarem a estudos!!! Já planejamos para outubro uma viagem para Orlando com saída prevista para o dia 08, e ainda temos os grupos de Janeiro que estão com muitos passageiros já inscritos. E sempre planejando porque tudo vai passar e o mundo está aí, cheio de maravilhas e cheio de magia!", diz Tia Penha.

Grávida de gêmeos (dois meninos), Carol Neves está em isolamento social, mas trabalhando com vendas online. "Nosso trabalho online que sempre foi muito forte está funcionando a todo vapor. Vamos lançar uma linha especial para o dia das mães ( momento mais inspirador impossível né? ) seguindo a nossa missão com joias que contam histórias".

Acostumado a tocar em festas e bares da cidade, o músico Marcelo Ribeiro montou um set em sua sala, de onde comanda Lives durante a quarentena. Nesta sexta (10), ele celebra idade nova com um bailinho via Instagram.

O arquiteto Augusto Pacheco segue alternando trabalho em home office e poucas visitas a clientes (de máscara, é claro) e lojas de materiais de construção, que foram autorizadas a reabrir. "Mas meu trabalho é realmente muito externo: visita a clientes, lojas e obras."

Com sua clínica fechado devido à pandemia, a fisioterapeuta Rute Lane Barros ajuda seus pacientes direto de sua casa. Posta vídeos com exercícios para aliviar dores e tensões em suas redes sociais. E troca ideias com os pacientes via WhatsApp.

Celebrando 40 anos de carreira, o arquiteto José Daher adaptou seu escritório de arquitetura em casa e segue idealizando projetos.

Depois de um temporada agitando confeccionando acessórios para o Carnaval 2020, a designer Laila Castiglioni está em isolamento social em Pedra Azul, sua moradia atual. Lá, ela ajuda o marido no empório da família, e acompanha a filha Cristal em atividades lúdicas, já que as aulas estão suspensas nas escolas do Estado.