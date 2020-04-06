Confira os detalhes por trás do pronunciamento da Rainha Elizabeth II

Rainha Elizabeth II durante o pronunciamento de domingo (5 de abril de 2020) Crédito: Divulgação

Pela primeira vez depois de 18 anos, Elizabeth II foi à TV para falar sobre a pandemia de Covid-19 . E o pronunciamento histórico foi pensado nos mínimos detalhes para ser perfeito. Além do texto, é claro, que foi transmitido ao vivo pela “BBC”, algo que aconteceu em raríssimas ocasiões nas quase sete décadas de reinado dela, os mais atentos notaram que Sua Majestade surgiu na telinha a com um vestido verde, a cor da esperança, num cenário com um vaso cheio de Canterbury Bells, flor que significa empatia para os britânicos, ao fundo. A ideia era transmitir a ideia de que tempos melhores virão apesar da crise mundial causada pela pandemia.

Tudo foi filmado em um salão do Castelo de Windsor, para onde a rainha se refugiou há algumas semanas a fim de se proteger do novo coronavírus, com a presença de apenas um cameraman além da residente número um da propriedade real.

DETALHES

Devidamente coberto dos pés à cabeça com roupas de isolamento médicas, com máscara e tudo, o profissional recebia instruções de uma equipe acomodada em outra sala, bem distante. Frise-e que ela é craque em ler teleprompter, e não gaguejou ou cometeu erros de pronúncia.