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Renata Rasseli

Confira os detalhes por trás do pronunciamento da Rainha Elizabeth II

O vestido "verde esperança" e um vaso cheio de Canterbury Bells, flor que significa empatia, foram pensados para transmitir a mensagem de que dias melhores virão

Públicado em 

06 abr 2020 às 13:50
Renata Rasseli

Colunista

Renata Rasseli

Rainha Elizabeth II durante o pronunciamento de domingo (5 de abril de 2020)
Rainha Elizabeth II durante o pronunciamento de domingo (5 de abril de 2020) Crédito: Divulgação
Pela primeira vez depois de 18 anos, Elizabeth II foi à TV para falar sobre a pandemia de Covid-19. E o pronunciamento histórico foi pensado nos mínimos detalhes para ser perfeito. Além do texto, é claro, que foi transmitido ao vivo pela “BBC”, algo que aconteceu em raríssimas ocasiões nas quase sete décadas de reinado dela,  os mais atentos notaram que Sua Majestade  surgiu na telinha a com um vestido verde, a cor da esperança, num cenário com um vaso cheio de Canterbury Bells, flor que significa empatia para os britânicos, ao fundo. A ideia era transmitir a ideia de que tempos melhores virão apesar da crise mundial causada pela pandemia.
Tudo foi filmado em um salão do Castelo de Windsor, para onde a rainha se refugiou há algumas semanas a fim de se proteger do novo coronavírus, com a presença de apenas um cameraman além da residente número um da propriedade real.

DETALHES

Devidamente coberto dos pés à cabeça com roupas de isolamento médicas, com máscara e tudo, o profissional recebia instruções de uma equipe acomodada em outra sala, bem distante. Frise-e que ela é craque em ler teleprompter, e não gaguejou ou cometeu erros de pronúncia.
Outro detalhe do pronunciamento ficou por conta do broche que a mãe do príncipe Charles usou na ocasião, uma das joias que ficaram escondidas no subsolo de Windsor durante a Segunda Guerra Mundial, quando surgiu a ameaça de que Hitler poderia invadir o Reino Unido, o que jamais aconteceu. O recado foi claro também: já derrotamos inimigos tão hostis quanto a Covid-19 no passado.

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Renata Rasseli

A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida

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