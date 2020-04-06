Vila Velha é a 3ª cidade do país com mais casos de coronavírus, fora as capitais

Fora as capitais, Vila Velha é a terceira cidade do país com mais casos confirmados de coronavírus
- só perde para Niterói (RJ) e Guarulhos (SP). O levantamento foi feito pelo portal G1, na última sexta-feira (4), com base em informações das Secretarias Estaduais de Saúde. A segunda cidade mais populosa do ES, segundo o G1, tinha 53 casos ante os 62 da cidade paulista (1,4 milhão de habitantes) e 79 da cidade fluminense (540 mil).
Os números de Vila Velha são ainda mais expressivos levando-se em conta que a cidade capixaba, de cerca de 500 mil habitantes, tem mais casos da Covid-19
que outras bem mais populosas no país, como Campinas (1,2 milhão de habitantes), em SP, São Gonçalo, (1,1 milhão), Duque de Caxias (1 milhão) e Nova Iguaçu (900 mil), no Rio de Janeiro, e São Bernardo do Campo (900 mil), no ABC paulista.
Até mesmo capitais, como Maceió (AL), de quase 1,1 milhão de habitantes, e Campo Grande (MS), de 850 mil, têm menos ocorrências confirmadas de coronavírus que a cidade canela-verde. No país, lideram em número de casos as cidade de São Paulo
(2.425) e do Rio de Janeiro (982). O G1 diz que 1.823 casos confirmados da Covid-19 não tiveram a procedência informada pelos Estados.
A tabela do portal G1 mostra que Vila Velha ocupa a 16ª posição no país, uma abaixo da capital, Vitória, com 60 casos registrados na última sexta-feira. A Secretaria Estadual da Saúde (Sesa)
atualizou os números neste domingo (4): a Capital passou a ter 62 ocorrências enquanto o índice de Vila Velha não se alterou. Serra tem 31 casos e Cariacica, 16. No interior, Linhares lideram com oito.
Para evitar a disseminação da doença, a Prefeitura de Vila Velha adotou algumas medidas como a prorrogação, até o dia 30 de abril, da suspensão das aulas na rede municipal de ensino. Apesar da cautela necessária, neste domingo a cidade tinha mais pessoas circulando pela orla marítima e feiras livres. Um perigo.