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Fotojornalismo

Fotos: missa de Domingo de Ramos é celebrada sem fiéis em Vila Velha

Arcebispo Dom Dario Campos celebrou missa sozinho em paróquia da Praia da Costa, em Vila Velha
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 abr 2020 às 16:12

Publicado em 05 de Abril de 2020 às 16:12

Vila Velha - ES - Dom Dário, arcebispo de Vitória, celebra missa de Ramos sem fiéis na Paróquia Bom Pastor na Praia da Costa.
Vila Velha - ES - Dom Dário, arcebispo de Vitória, celebra missa de Ramos sem fiéis na Paróquia Bom Pastor na Praia da Costa. Crédito: Vitor Jubini
A celebração de Domingo de Ramos nesta manhã (5) na Paróquia Bom Pastor, na Praia da Costa, em Vila Velha, aconteceu sem a presença de fiéis por conta do isolamento social imposto pela pandemia do novo coronavírus Espírito Santo afora. Sozinho no templo católico, o arcebispo Dom Dario Campos comandou a missa, que se repetirá, também, em versão online às 18h deste domingo (5) na Catedral Metropolitana de Vitória. 
Esta segunda celebração será transmitida por meio do Facebook de A GAZETA e pelas páginas da Catedral e da Arquidiocese de Vitória também nas redes sociais

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Na manhã deste domingo (5), Vitor Jubini, fotógrafo de A GAZETA, acompanhou a celebração no município canela-verde. Os cliques mostram como o local estava durante a missa. 

Celebração de Domingo de Ramos sem fiéis em paróquia de Vila Velha

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