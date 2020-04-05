Fotos: missa de Domingo de Ramos é celebrada sem fiéis em Vila Velha

A celebração de Domingo de Ramos nesta manhã (5) na Paróquia Bom Pastor, na Praia da Costa, em Vila Velha, aconteceu sem a presença de fiéis por conta do isolamento social imposto pela pandemia do novo coronavírus Espírito Santo afora. Sozinho no templo católico, o arcebispo Dom Dario Campos comandou a missa, que se repetirá, também, em versão online às 18h deste domingo (5) na Catedral Metropolitana de Vitória.
Na manhã deste domingo (5), Vitor Jubini, fotógrafo de A GAZETA, acompanhou a celebração no município canela-verde. Os cliques mostram como o local estava durante a missa.