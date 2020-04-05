Fotos: missa de Domingo de Ramos é celebrada sem fiéis em Vila Velha

Vila Velha - ES - Dom Dário, arcebispo de Vitória, celebra missa de Ramos sem fiéis na Paróquia Bom Pastor na Praia da Costa.

Na manhã deste domingo (5), Vitor Jubini, fotógrafo de A GAZETA, acompanhou a celebração no município canela-verde. Os cliques mostram como o local estava durante a missa.