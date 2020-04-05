"Ações no Espírito Santo têm sido eficientes contra o avanço do coronavírus"

As medidas que conseguimos tomar de reorganização da rede, dos contratos, dos municípios e da preparação de leitos foi dentro do que previmos e foi adequado. Também tivemos melhoria na capacidade de resposta do nosso laboratório central e hoje estamos com demanda zero de testagem, com resultados saindo em menos de 24 horas. Além disso, conseguimos incorporar as localizações por georreferenciamento de cada paciente em uma plataforma única, com isso, conseguimos mapear os casos. Conseguimos organizar debates com órgãos e atores públicos sobre a situação da doença no Estado e medidas que devem ser adotadas.