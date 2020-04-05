Mulher obesa andando na rua Crédito: shutterstock

Além dos idosos, pessoas obesas também fazem parte do grupo de risco da Covid-19. De acordo com médicos, essa condição física reduz a capacidade de recuperação dos pacientes, o que possibilita que tenham um quadro mais grave. Dos seis casos de morte confirmados no Estado, pelo menos dois tinham o fator em comum.

Your browser does not support the audio element. Coronavírus: médicos apontam obesidade como fator de risco

O doutor em doenças infecciosas Crispim Cerutti explica que a obesidade, além de ser uma comorbidade, também compromete a saúde corporal, o que ajuda a reduzir a resposta do organismo a uma doença.

"A obesidade contribui na piora do estado dos pacientes com coronavírus sim, mas isso não diz respeito apenas à Covid-19. Uma pessoa obesa tem uma debilidade de resposta pior do que uma que esteja com o peso adequado. Ela tem menor capacidade de respiração e pode ter mais debilidade no sistema cardiovascular. Para ter uma boa recuperação ao coronavírus, por exemplo, o paciente precisa ter boa capacidade de respiração e cardiovascular", apontou.

A obesidade é definida com base no cálculo do Índice de Massa Corporal (IMC). Ele pode ser obtido dividindo o peso de uma pessoa pela altura ao quadrado. É considerado adequado quem tem o número do IMC até 25; com sobrepeso, entre 25 e 30; e, a partir de 30, obeso, que tem diferentes graus. Quanto maior for o valor obtido, mais obesa a pessoa está.

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O Secretário de Estado da Saúde do Espírito Santo, Nésio Fernandes, reforça que não é somente o idoso que faz parte do grupo de risco. "O que tem levado ao agravamento dos casos que pode levar a um desfecho negativo para doença é o fato de a pessoa ser idosa com comorbidade ou estar em qualquer faixa etária e ter comorbidade", comenta.