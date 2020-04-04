Espírito Santo registra sexta morte por coronavírus

O Espírito Santo tem 166 casos confirmados do novo coronavírus (Covid-19) , segundo o boletim da Sesa divulgado neste sábado (4). Dos casos confirmados, 23 pacientes já estão curados, 97 estão em isolamento residencial e 40 estão internados, sendo 25 em Unidades de Terapia Intensiva (UTI). O Estado registra casos de transmissão comunitária da doença, ou seja, quando não há como identificar a origem da contaminação.