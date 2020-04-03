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Covid-19

Número de mortes por coronavírus no ES sobe para cinco

A informação foi confirmada pela Secretaria de Saúde
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 abr 2020 às 19:51

Publicado em 03 de Abril de 2020 às 19:51

Coronavírus - Covid19
Coronavírus - Covid19 Crédito: Pete Linforth/Pixabay
Já são cinco mortes confirmadas por coronavírus no Espírito Santo. A informação foi  publicada no último boletim da  Secretaria de Saúde (Sesa), na noite desta sexta-feira. 
Além das duas mortes registradas na quinta-feira, a Sesa confirmou mais três mortes causadas pela doença: Um jovem de 29 anos, morador de Vila Velha; e uma mulher de 36 anos, moradora de Vitória, ambos com comorbidades; e uma idosa de 80 anos, moradora de Vitória.
Dos casos 153 casos confirmados de infectados, 23 pacientes já estão curados, 80 estão em isolamento residencial e 50 estão internados, sendo 22 em Unidades de Terapia Intensiva (UTI). 
Coronavírus - Número de mortes por Covid-19 no ES sobe para cinco

PRIMEIRAS MORTES

Na manhã de quinta-feira (2), foi confirmada a primeira morte por coronavírus no Estado. Trata-se de um homem de 57 anos, morador do município da Serra. Ele era hipertenso, obeso e deu entrada no pronto-socorro do Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, localizado no mesmo município, no dia 24 de março e morreu às 22h45 dessa quarta-feira (01).
Já no final da tarde, o governador Renato Casagrande informou, durante transmissão ao vivo em suas redes sociais, a segunda morte confirmada pela Covid-19. Trata-se de um homem de 40 anos, morador de Vila Velha, que estava internado em um hospital particular da Serra. Ele apresentou os sintomas duas semanas após retornar de uma viagem à São Paulo e só procurou o serviço de saúde quando já estava grave. 

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