Número de mortes por coronavírus no ES sobe para cinco

Coronavírus - Covid19 Crédito: Pete Linforth/Pixabay

Já são cinco mortes confirmadas por coronavírus no Espírito Santo. A informação foi publicada no último boletim da Secretaria de Saúde (Sesa), na noite desta sexta-feira.

Além das duas mortes registradas na quinta-feira, a Sesa confirmou mais três mortes causadas pela doença: Um jovem de 29 anos, morador de Vila Velha; e uma mulher de 36 anos, moradora de Vitória, ambos com comorbidades; e uma idosa de 80 anos, moradora de Vitória.

Dos casos 153 casos confirmados de infectados, 23 pacientes já estão curados, 80 estão em isolamento residencial e 50 estão internados, sendo 22 em Unidades de Terapia Intensiva (UTI).

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PRIMEIRAS MORTES

Na manhã de quinta-feira (2), foi confirmada a primeira morte por coronavírus no Estado. Trata-se de um homem de 57 anos, morador do município da Serra. Ele era hipertenso, obeso e deu entrada no pronto-socorro do Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, localizado no mesmo município, no dia 24 de março e morreu às 22h45 dessa quarta-feira (01).