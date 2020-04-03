Coronavírus no ES: Estado registra 153 casos confirmados da doença

Coronavírus - Covid19 Crédito: Olga Lionart/Pixabay

O Espírito Santo tem 153 casos confirmados do novo Coronavírus (Covid-19) até esta sexta-feira (03). O Estado já registra casos de transmissão comunitária da doença, ou seja, quando não há como identificar a origem da contaminação.

Nesta sexta-feira (03), a Secretaria da Saúde (Sesa) confirmou mais três mortes causadas pela doença: Um jovem de 29 anos, morador de Vila Velha; e uma mulher de 36 anos, moradora de Vitória, ambos com comorbidades; e uma idosa de 80 anos, moradora de Vitória. Ao todo, jã são cinco mortes.

Dos casos confirmados, 23 pacientes já estão curados, 80 estão em isolamento residencial e 50 estão internados, sendo 22 em Unidades de Terapia Intensiva (UTI). Cinco óbitos foram confirmados.

COMO PREVENIR

Até o momento não há um tratamento específico para a doença, que é transmitida por gotículas de saliva e catarro que se espalham pelo ambiente. Por isso, é fundamental manter alguns cuidados com a higiene pessoal que também valem para afastar o risco de gripe e outras tantas doenças respiratórias.