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Covid-19

Coronavírus no ES: Estado registra 153 casos confirmados da doença

Segundo a Secretaria da Saúde (Sesa), já são cinco mortes causadas pela doença confirmadas no Estado
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 abr 2020 às 19:43

Publicado em 03 de Abril de 2020 às 19:43

Coronavírus - Covid19
Coronavírus - Covid19 Crédito: Olga Lionart/Pixabay
O Espírito Santo tem 153 casos confirmados do novo Coronavírus (Covid-19) até esta sexta-feira (03). O Estado já registra casos de transmissão comunitária da doença, ou seja, quando não há como identificar a origem da contaminação.
Nesta sexta-feira (03), a Secretaria da Saúde (Sesa) confirmou mais três mortes causadas pela doença: Um jovem de 29 anos, morador de Vila Velha; e uma mulher de 36 anos, moradora de Vitória, ambos com comorbidades; e uma idosa de 80 anos, moradora de Vitória. Ao todo, jã são cinco mortes. 
Dos casos confirmados, 23 pacientes já estão curados, 80 estão em isolamento residencial e 50 estão internados, sendo 22 em Unidades de Terapia Intensiva (UTI). Cinco óbitos foram confirmados.

COMO PREVENIR

Até o momento não há um tratamento específico para a doença, que é transmitida por gotículas de saliva e catarro que se espalham pelo ambiente. Por isso, é fundamental manter alguns cuidados com a higiene pessoal que também valem para afastar o risco de gripe e outras tantas doenças respiratórias.
  • Lavar as mãos frequentemente por pelo menos 20 segundos com água e sabão;
  • Utilizar antisséptico de mãos à base de álcool para higienização;
  • Cobrir com a parte interna do cotovelo a boca e o nariz ao tossir ou espirrar;
  • Utilizar lenço descartável para higiene nasal;
  • Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca;
  • Não compartilhar objetos de uso pessoal;
  • Limpar regularmente o ambiente e mantê-lo ventilado.

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