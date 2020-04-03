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Coronavírus

Governo vai doar 88 mil cestas básicas para famílias de alunos do ES

Estado ampliou em 62% o número de famílias alcançadas pelo benefício, que irá substituir a merenda escolar durante a suspensão das aulas. Veja quem terá direito
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 abr 2020 às 19:26

Publicado em 03 de Abril de 2020 às 19:26

Mais de 8 mil famílias carentes receberão cestas básicas em São Mateus
Cestas básicas: doação para famílias de alunos da rede estadual de ensino Crédito: TV Gazeta Norte
O governador do Espírito SantoRenato Casagrande (PSB), anunciou nesta sexta-feira (3) em pronunciamento que o governo do Estado irá doar 88 mil cestas básicas por mês para famílias de alunos da rede estadual de ensino que estão no Cadastro Único (CadÚnico) do governo federal.
A medida é para garantir a alimentação dos alunos, substituindo a merenda escolar, já que as escolas continuarão com aulas presenciais suspensas até o dia 30 de abril para evitar a propagação do novo coronavírus.
Anteriormente, o Estado pretendia doar 54 mil cestas, que seriam para famílias de alunos que recebem o Bolsa Família. Com o novo entendimento, o governo ampliou em 62% o número de famílias alcançadas.
Publicado por A Gazeta ES em Sexta-feira, 3 de abril de 2020

ESPÍRITO SANTO SOLIDÁRIO

No pronunciamento, o governador relembrou que as 17 bases operacionais do Corpo de Bombeiros do Espírito Santo estão abertas para recebimento de doações de alimentos e kits de higiene e limpeza, uma  das ações do programa Espírito Santo Solidário, lançado na quinta-feira (4).

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Ele reforçou que mais de R$ 16 milhões já foram repassados pelo Estado para a assistência social de municípios capixabas e que, até a próxima semana, o repasse incluirá mais R$ 13 milhões. Os recursos poderão ser utilizados pelas secretarias municipais de assistência social para comprar de alimentos, produtos de higiene e pagamento de aluguel social, por exemplo.
Até o momento, o Espírito Santo já contabilizou 4 mortes pela Covid-19, segundo informações da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). Nesta sexta, 15 novos casos haviam sido registrados até o final da tarde, segundo o governador.

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