Governo vai doar 88 mil cestas básicas para famílias de alunos do ES

Anteriormente, o Estado pretendia doar 54 mil cestas, que seriam para famílias de alunos que recebem o Bolsa Família. Com o novo entendimento, o governo ampliou em 62% o número de famílias alcançadas.

Ele reforçou que mais de R$ 16 milhões já foram repassados pelo Estado para a assistência social de municípios capixabas e que, até a próxima semana, o repasse incluirá mais R$ 13 milhões. Os recursos poderão ser utilizados pelas secretarias municipais de assistência social para comprar de alimentos, produtos de higiene e pagamento de aluguel social, por exemplo.