Coronavírus no ES: suspensão de aulas no Estado vai até 30 de abril

Escolas da rede estadual vão continuar com aulas suspensas até 30 de abril Crédito: Prefeitura de Montanha/ Divulgação

O governo afirmou que as aulas da rede estadual permanecerão suspensas no Espírito Santo até o dia 30 de abril, como medida à frente pandemia do coronavírus. A decisão foi tomada na reunião da Sala de Situação desta sexta-feira (3). Também permanece suspenso o passe escolar para os ônibus neste período.

As aulas estavam suspensas desde o dia 17 de março. Entre os dias 23 de março e esta sexta-feira (03), foi computado como antecipação das férias. Nesse período, algumas escolas-polo ficaram abertas, para que fossem servidas refeições aos alunos que mais precisam. Ao todo, os alunos estão ficando 44 dias sem aulas, com esta nova decisão.

Your browser does not support the audio element. Suspensão de aulas no ES vai até 30 de abril

A suspensão das aulas presenciais é uma das principais medidas para evitar a circulação de pessoas, como forma de prevenção ao coronavírus. Nesta sexta, até o momento, o governador afirmou que já houve mais 15 casos de coronavírus confirmados parcialmente. Até então, eram 139 casos no Estado.

ATIVIDADES NÃO PRESENCIAIS

O governador Renato Casagrande anunciou que haverá um programa de atividades pedagógicas não presenciais do governo, que será lançado na próxima terça-feira (7). Ele terá início a partir da quarta-feira (8) com a participação de professores, com tarefas para os alunos. "Nós lançaremos o nosso programa de atividades não presenciais. Esse trabalho vai ser importante para termos os alunos e os professores com tarefas, com dinamismo. Nós não estamos de férias, estamos em um momento de atividades não-presenciais, a partir de quarta-feira".