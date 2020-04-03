Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Educação

Escolas da rede estadual terão ensino à distância no ES

De acordo com o Secretário de Educação Vitor de Ângelo, os alunos terão acesso à atividades e aulas online por meio do aplicativo EscoLar
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 abr 2020 às 17:18

Publicado em 03 de Abril de 2020 às 17:18

sedu
Sede da Secretaria de Estadao da Educação. Crédito: Arquivo A Gazeta
A partir da próxima semana, os estudantes da rede pública de ensino do Espírito Santo passarão a desenvolver atividades pedagógicas em casa. Por meio do programa EscoLAR, criado pela Secretaria estadual de Educação (Sedu), eles terão acesso à aulas disponíveis em sites e aplicativos on-line.
A medida foi desenvolvida pela Sedu já que, neste sábado (4), termina o período de recesso escolar de 15 dias, que foi antecipado em função da necessidade de isolamento social para conter a pandemia do novo Coronavírus. O governo estadual decidiu nesta sexta-feira (3) que as aulas presenciais vão continuar suspensas até o dia 30 de abril.

Veja Também

O que a ciência diz sobre o uso de máscaras no combate ao novo coronavírus

Professores de Colatina produzem máscaras para doar a hospital

Em entrevista ao Bom Dia Espírito Santo, o secretário estadual de Educação, Vitor de Ângelo, afirmou que o programa EscoLAR já existe desde abril de 2019 e, portanto, não foi criado especificamente para o período de pandemia. Ele já é utilizado, por exemplo, para estudantes da Educação de Jovens e Adultos (EJA) e a expectativa é que, no futuro, seu uso seja ampliado.
"No âmbito do programa EscoLAR pretendemos realizar algumas ações que permitam aos alunos dar continuidade à sua vivência pedagógica, porém, nesse momento, distantes das escolas", explicou o secretário.

ATIVIDADES

De acordo com a Sedu, as atividades que serão passadas de forma on-line estão relacionadas aos conteúdos previstos pelo currículo escolar, considerando cada nível, etapa e modalidade de ensino da Educação Básica. Elas serão previamente planejadas e elaboradas pelos professores, além de acompanhadas e coordenadas pela equipe pedagógica das escolas.
As escolas também poderão estabelecer a mediação da aprendizagem com os estudantes por meio da disponibilização de momentos on-line para o esclarecimento de dúvidas e da criação de grupos em aplicativos de conversa e redes sociais.

Veja Também

Governo fará cadastro de entidades para acolher população de rua

Coronavírus no ES: empresas se unem para desenvolver máscara

No entanto, a pasta afirma que algumas questões sobre o uso do programa ainda estão sendo planejadas e serão divulgadas assim que possível.
Não é possível explicar, por exemplo, como a Sedu garantirá que todos os estudantes da rede pública, incluindo os que estão em situação de vulnerabilidade, terão acesso às tecnologias necessárias para a realização das atividades não presenciais.
Com informações da TV Gazeta.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Causas impossíveis? 7 orações poderosas para situações difíceis
All Stars Jazz Band será formada exclusivamente para o festival
Itaúnas: festival de jazz e blues gratuito terá banda criada exclusivamente para o evento
Imagem de destaque
'Indústria paralela' orienta imigrantes a fingirem ser gays para obterem asilo, mostra investigação da BBC

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados