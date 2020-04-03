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ES Solidário

Coronavírus no ES: empresas se unem para desenvolver máscara

Renato Casagrande fez uma live no Facebook diretamente do setor de produção do estabelecimento que está produzindo a máscara, e aproveitou para fazer um agradecimento a todos que estão colaborando em meio a pandemia de Covid-19
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 abr 2020 às 15:16

Publicado em 03 de Abril de 2020 às 15:16

Renato Casagrande mostra máscara que empresas desenvolveram
Renato Casagrande mostra máscara que empresas desenvolveram Crédito: Reprodução
Uma empresa da Serra desenvolveu um novo molde para uma máscara de acetato para a proteção contra o coronavírus. O trabalho, no entanto, contou com a colaboração de outras empresas  que doaram materiais, fizeram a impressão do suporte, doaram plástico e outros itens.
No início da tarde desta sexta-feira (3), o governador do Estado, Renato Casagrande, fez uma live no Facebook diretamente do setor de produção do estabelecimento, que fica no Civit, e aproveitou para fazer um agradecimento a todos que estão colaborando.
"Deixo aqui meu agradecimento aos trabalhadores que estão ajudando muito. Fiz questão de vir aqui porque estamos com muita gente ajudando voluntariamente. Esta é uma ação para que nós enfrentemos adequadamente essa pandemia. Há um trabalho dos governos, mas também da sociedade, muito forte", disse.
"Setor produtivo ajudando, trabalhadores ajudando e pessoas ajudando de forma solidária. Obrigado a todos. Juntos vamos conseguir diminuir as dificuldades para fazer a passagem dessa pandemia "
Renato Casagrande - Governador do Espírito Santo
Casagrande salientou que o setor produtivo está envolvido na produção de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e na manutenção de respiradores. "Que isso tudo colabore para que nós possamos acolher melhor as pessoas que precisam dos hospitais. Nós vamos passar alguns meses nessa pandemia, mas a ajuda de todo mundo vai minorar o sofrimento das pessoas", completou o governador.

ES Solidário

Na breve transmissão, Casagrande também aproveitou para salientar sobre a solidariedade do capixaba. "Estamos vendo todo o envolvimento das pessoas para que, junto com os governos, possamos levar alimentos para quem precisa. Por isso que ontem lançamos o ES Solidário. Unidades do Corpo de Bombeiros Militar têm recebido cesta básica, kit higiene, kit limpeza, e outros", concluiu.

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