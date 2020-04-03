Coronavírus no ES: empresas se unem para desenvolver máscara

Renato Casagrande mostra máscara que empresas desenvolveram Crédito: Reprodução

Uma empresa da Serra desenvolveu um novo molde para uma máscara de acetato para a proteção contra o coronavírus . O trabalho, no entanto, contou com a colaboração de outras empresas  que doaram materiais, fizeram a impressão do suporte, doaram plástico e outros itens.

No início da tarde desta sexta-feira (3), o governador do Estado, Renato Casagrande , fez uma live no Facebook diretamente do setor de produção do estabelecimento, que fica no Civit, e aproveitou para fazer um agradecimento a todos que estão colaborando.

"Deixo aqui meu agradecimento aos trabalhadores que estão ajudando muito. Fiz questão de vir aqui porque estamos com muita gente ajudando voluntariamente. Esta é uma ação para que nós enfrentemos adequadamente essa pandemia. Há um trabalho dos governos, mas também da sociedade, muito forte", disse.

"Setor produtivo ajudando, trabalhadores ajudando e pessoas ajudando de forma solidária. Obrigado a todos. Juntos vamos conseguir diminuir as dificuldades para fazer a passagem dessa pandemia " Renato Casagrande - Governador do Espírito Santo

Casagrande salientou que o setor produtivo está envolvido na produção de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e na manutenção de respiradores. "Que isso tudo colabore para que nós possamos acolher melhor as pessoas que precisam dos hospitais. Nós vamos passar alguns meses nessa pandemia, mas a ajuda de todo mundo vai minorar o sofrimento das pessoas", completou o governador.

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