Coronavírus: Casagrande declara estado de calamidade pública no ES

O estado de calamidade pública vai ajudar o governo estadual a tomar medidas mais rápidas para diminuir os efeitos do coronavírus no Espírito Santo. Na semana passada, a Assembleia Legislativa do Estado já tinha aprovado um pedido de decretação de calamidade pública em saúde no Estado. Já esse novo decreto classifica a situação como desastre natural do tipo de doenças infecciosas virais. Esse novo estado de calamidade pública permite, por exemplo, que o governo utilize o trabalho da Defesa Civil no enfrentamento ao novo coronavírus.