Número de mortes por coronavírus no ES sobe para dois

Coronavírus - Covid19 Crédito: Olga Lionart/Pixabay

O governo do Espírito Santo confirmou a segunda morte por coronavírus na tarde desta quinta-feira. A informação foi confirmada pelo governador Renato Casagrande, na tarde desta quinta-feira (02), durante uma coletiva de imprensa. A segunda vítima é um homem de 40 anos que morava em Vila Velha. Ele estava internado em um hospital particular da Serra.

"Hoje não é um dia feliz. Duas pessoas já morreram no Estado devido ao Covid-19. Essa segunda pessoa é de Vila Velha, tinha 40 anos e perdeu a vida hoje. É um dia que coloca o Estado na estatística", afirmou Casagrande, durante a coletiva.

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Até às 17 horas, outros 19 casos confirmados foram registrados pela Secretaria de Saúde, aumentando o número de infectados para 139. Desses, 20 estão internados em UTIs, sendo 17 em hospitais particulares e três na rede pública.

PRIMEIRA MORTE

Segundo a diretora técnica do hospital, Juliana Tavares, o homem procurou o pronto-socorro dizendo que estava com sintomas de uma síndrome gripal desde o dia 18 de março. Em menos de 24 horas depois da internação, o paciente evoluiu para Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), com insuficiência respiratória. Ele foi entubado e colocado na ventilação mecânica, na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), sendo isolado desde o início. No dia 26 de março, o teste realizado no paciente confirmou positivo para o novo coronavírus.

Ainda segundo a diretora técnica, o estado de saúde do paciente piorou de forma muito rápida. Evoluiu com disfunção de órgãos de forma muito rápida. Uma insuficiência renal que evoluiu progressivamente pior. No quarto dia (de internação) já estava em hemodiálise. Teve uma evolução muito desfavorável ao longo de todo o tempo apesar de todas as medidas, do tratamento farmacológico. Veio a óbito ontem (quarta-feira, 1º) às 22h45, disse.