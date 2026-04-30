Cuidadora suspeita de matar homem em São Mateus se apresenta à polícia

Uma mulher suspeita de matar um homem a facadas em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, se apresentou à Polícia Militar em Nova Venécia, no Noroeste do Estado, na noite de quarta-feira (29). Ela trabalhava como cuidadora na casa da vítima. O nome e a idade não foram divulgados.
Aguilar Pugatti, de 64 anos, foi morto na terça-feira (28), no distrito de Nestor Gomes. O corpo foi encontrado na despensa da área externa da residência, com diversas perfurações nas costas e no peito, além de um corte na garganta.
Testemunhas relataram que a suspeita teria usado uma cadeira para pular o muro da casa antes de atacar a vítima. A perícia confirmou indícios de invasão ao identificar marcas de sangue no muro e o objeto posicionado no local.
A Polícia Civil informou que a mulher foi levada à Delegacia de Nova Venécia, onde foi interrogada e liberada em seguida. Segundo a corporação, a decisão ocorreu porque não havia situação de flagrante nem mandado de prisão em aberto até aquele momento. O caso segue sob investigação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de São Mateus.