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1ª morte no Estado

Homem que morreu com coronavírus no ES era hipertenso e obeso

Esses foram os fatores de risco observados pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) em paciente vítima de coronavírus no Espírito Santo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 abr 2020 às 11:58

Publicado em 02 de Abril de 2020 às 11:58

Coronavírus - Covid19
Coronavírus - Covid19 Crédito: PIRO4D/Pixabay
Apesar de ser uma pessoa ativa, o primeiro paciente morto por coronavírus no Espírito Santo tinha hipertensão e era obeso. Esses foram os fatores de risco observados pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). O homem de 57 anos era morador da Serra e estava internado no Hospital Estadual Dr. Jayme dos Santos Neves desde o dia 24 de março.
Homem que morreu com coronavírus no ES era hipertenso e obeso
De acordo com a diretora técnica do hospital, Juliana Tavares, a hipertensão e a obesidade, problemas de saúde observados no paciente, foram considerados fatores de risco para o agravamento do estado de saúde durante a internação.
"Era um paciente de 57 anos, hipertenso moderado em tratamento e obeso. Esses eram os fatores de gravidade. Mas, era um paciente ativo, não era acamado. Realmente, esses foram os fatores de gravidade dele, no quadro que evoluiu com bastante gravidade"
Juliana Tavares - Diretora técnica do Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves

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O homem foi internado no dia 24 de março após procurar o pronto-socorro do hospital com sintomas de uma síndrome gripal. Em menos de 24 horas o estado de saúde piorou, evoluindo para Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG). O homem foi entubado, colocado em ventilação mecânica, na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), sendo isolado desde o início. No dia 26, o teste realizado confirmou coronavírus no paciente.
Ainda segundo a diretora técnica, o estado de saúde do paciente piorou de forma muito rápida. Evoluiu para disfunção de órgãos muito rápido. Não apresentou melhora mesmo diante de todo o tratamento. No quarto dia (de internação) já estava em hemodiálise. Veio a óbito ontem (quarta-feira, 1º) às 22h45, disse.

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