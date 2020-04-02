Apesar de ser uma pessoa ativa, o primeiro paciente morto por coronavírus no Espírito Santo tinha hipertensão e era obeso. Esses foram os fatores de risco observados pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). O homem de 57 anos era morador da Serra e estava internado no Hospital Estadual Dr. Jayme dos Santos Neves desde o dia 24 de março.
Homem que morreu com coronavírus no ES era hipertenso e obeso
De acordo com a diretora técnica do hospital, Juliana Tavares, a hipertensão e a obesidade, problemas de saúde observados no paciente, foram considerados fatores de risco para o agravamento do estado de saúde durante a internação.
"Era um paciente de 57 anos, hipertenso moderado em tratamento e obeso. Esses eram os fatores de gravidade. Mas, era um paciente ativo, não era acamado. Realmente, esses foram os fatores de gravidade dele, no quadro que evoluiu com bastante gravidade"
O homem foi internado no dia 24 de março após procurar o pronto-socorro do hospital com sintomas de uma síndrome gripal. Em menos de 24 horas o estado de saúde piorou, evoluindo para Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG). O homem foi entubado, colocado em ventilação mecânica, na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), sendo isolado desde o início. No dia 26, o teste realizado confirmou coronavírus no paciente.
Ainda segundo a diretora técnica, o estado de saúde do paciente piorou de forma muito rápida. Evoluiu para disfunção de órgãos muito rápido. Não apresentou melhora mesmo diante de todo o tratamento. No quarto dia (de internação) já estava em hemodiálise. Veio a óbito ontem (quarta-feira, 1º) às 22h45, disse.