Coronavírus - Covid19 Crédito: PIRO4D/Pixabay

Your browser does not support the audio element. Homem que morreu com coronavírus no ES era hipertenso e obeso

De acordo com a diretora técnica do hospital, Juliana Tavares, a hipertensão e a obesidade, problemas de saúde observados no paciente, foram considerados fatores de risco para o agravamento do estado de saúde durante a internação.

"Era um paciente de 57 anos, hipertenso moderado em tratamento e obeso. Esses eram os fatores de gravidade. Mas, era um paciente ativo, não era acamado. Realmente, esses foram os fatores de gravidade dele, no quadro que evoluiu com bastante gravidade" Juliana Tavares - Diretora técnica do Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves

O homem foi internado no dia 24 de março após procurar o pronto-socorro do hospital com sintomas de uma síndrome gripal. Em menos de 24 horas o estado de saúde piorou, evoluindo para Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG). O homem foi entubado, colocado em ventilação mecânica, na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), sendo isolado desde o início. No dia 26, o teste realizado confirmou coronavírus no paciente.