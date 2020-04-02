A primeita vítima por covid-19 no Estado estava internado no Hospital Jayme Santos Neves, na Serra Crédito: Fernando Madeira

Pelo Twitter, o governador Renato Casagrande confirmou a primeira morte por coronavírus do Espírito Santo. O paciente estava internado no Hospital Jayme Santos Neves e tinha 57 anos. A confirmação do óbito ocorreu na manhã desta quinta-feira (02).

Your browser does not support the audio element. Governador confirma a primeira morte por coronavírus no Espírito Santo

É com pesar que informamos que o ES registrou o primeiro óbito por coronavírus, nesta manhã. O paciente estava internado no Hospital Jayme Santos Neves e tinha 57 anos. Às 10 horas, o Secretário de Estado de Saúde dará uma entrevista coletiva para passar mais informações. — Renato Casagrande (@Casagrande_ES) April 2, 2020

Na coletiva realizada por volta das 10h, a equipe técnica da Secretaria de Estado da Saúde, foi divulgado que a vítima era do grupo de risco por ser obeso e hipertenso. Além disso, ele havia dado entrada no hospital no último dia 24 de março e apresentava problemas respiratórios agudos dias antes.

Na mesma coletiva, o secretário estadual de saúde, Nésio Fernandes, confirmou que 13 óbitos foram investigados por suspeita de coronavírus, mas nove deles já foram descartados. Quatro ainda são investigados.

A morte confirmada pelo governador pode não ser a mesma já investigada pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesa) desde esta quarta-feira (1).

O último boletim divulgado pela Sesa informava que uma morte suspeita de Covid-19 estava sendo investigada, e em entrevista ao Bom Dia Espírito Santo, da TV Gazeta nesta quinta-feira (2), o secretário estadual de Saúde, Nésio Fernandes, afirmou que esta investigação seria de um caso suspeito de paciente que estava em um hospital particular da Grande Vitória.