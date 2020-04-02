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Coronavírus

Governador confirma a primeira morte por coronavírus no Espírito Santo

O paciente estava internado no Hospital Jayme Santos Neves, na Serra. Confirmação ocorreu na manhã desta quinta-feira (02)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 abr 2020 às 08:46

Publicado em 02 de Abril de 2020 às 08:46

Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves
A primeita vítima por covid-19 no Estado estava internado no Hospital Jayme Santos Neves, na Serra Crédito: Fernando Madeira
Pelo Twitter, o governador Renato Casagrande confirmou a primeira morte por coronavírus do Espírito Santo. O paciente estava internado no Hospital Jayme Santos Neves e tinha 57 anos. A confirmação do óbito ocorreu na manhã desta quinta-feira (02).
Governador confirma a primeira morte por coronavírus no Espírito Santo
Na coletiva realizada por volta das 10h, a equipe técnica da Secretaria de Estado da Saúde, foi divulgado que a vítima era do grupo de risco por ser obeso e hipertenso. Além disso, ele havia dado entrada no hospital no último dia 24 de março e apresentava problemas respiratórios agudos dias antes. 
Na mesma coletiva, o secretário estadual de saúde, Nésio Fernandes, confirmou que 13 óbitos foram investigados por suspeita de coronavírus, mas nove deles já foram descartados. Quatro ainda são investigados. 
A morte confirmada pelo governador pode não ser a mesma já investigada pela Secretaria Estadual de Saúde (Sesa) desde esta quarta-feira (1).
O último boletim divulgado pela Sesa informava que uma morte suspeita de Covid-19 estava sendo investigada, e em entrevista ao Bom Dia Espírito Santo, da TV Gazeta nesta quinta-feira (2), o secretário estadual de Saúde, Nésio Fernandes, afirmou que esta investigação seria de um caso suspeito de paciente que estava em um hospital particular da Grande Vitória.
A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) foi questionada para confirmar se os casos são diferentes, mas a reportagem não obteve retorno até as 9h30 desta quinta-feira (2). 

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