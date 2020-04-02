Coronavírus no ES: Estado investiga quatro mortes por Covid-19

Luiz Carlos Reblin informa que há outras quatro mortes sendo investigadas no Espírito Santo Crédito: Reprodução/TV Gazeta

Luiz Carlos Reblin, subsecretário de Vigilância em Saúde e coordenador do Centro de Operações Estratégicas (COE) da Sesa explica que, desde o início da transmissão do coronavírus no Estado, houve 13 mortes consideradas suspeitas. Dessas, nove deram resultado negativo para a Covid-19 e quatro permanecem em investigação. A amostra colhida das pessoas está no Laboratório Central do Espírito Santo (Lacen-ES) para análise. Em fase final, o resultado pode sair ainda nesta quinta-feira (2).

"Monitoramos e realizamos os exames em todos os pacientes internados, com suspeita mais direta da Covid-19. E de toda pessoa internada em hospital que tenha a SRAG, que a Covid-19 também pode produzir, também coletamos o material que é levado ao Lacen para confirmação da causa daquela síndrome", aponta Reblin.