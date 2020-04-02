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Pandemia

Coronavírus no ES: Estado investiga quatro mortes por Covid-19

Após anúncio do primeiro óbito no Espírito Santo, Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) declara que há outras mortes suspeitas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 abr 2020 às 11:07

Publicado em 02 de Abril de 2020 às 11:07

Coordenador do Centro de Operações Estratégicas (COE) da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), Luiz Carlos Reblin
Luiz Carlos Reblin informa que há outras quatro mortes sendo investigadas no Espírito Santo Crédito: Reprodução/TV Gazeta
Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) está investigando quatro mortes no Espírito Santo que podem ser decorrentes de infecção pelo novo coronavírus (Covid-19). As pessoas apresentaram um quadro de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), e foram submetidas a testes para determinar a causa do óbito. O Estado já tem uma morte provocada pela doença. 
Luiz Carlos Reblin, subsecretário de Vigilância em Saúde e coordenador do Centro de Operações Estratégicas (COE) da Sesa explica que, desde o início da transmissão do coronavírus no Estado, houve 13 mortes consideradas suspeitas. Dessas, nove deram resultado negativo para a Covid-19 e quatro permanecem em investigação. A amostra colhida das pessoas está no Laboratório Central do Espírito Santo (Lacen-ES) para análise. Em fase final, o resultado pode sair ainda nesta quinta-feira (2).
"Monitoramos e realizamos os exames em todos os pacientes internados, com suspeita mais direta da Covid-19. E de toda pessoa internada em hospital que tenha a SRAG, que a Covid-19 também pode produzir, também coletamos o material que é levado ao Lacen para confirmação da causa daquela síndrome", aponta Reblin. 

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Mesmo se a pessoa não tiver sido internada por alguma razão, o subsecretário garante que, quando ela chega ao Serviço de Verificação de Óbito (SVO) e há informação sobre síndrome respiratória, também é coletado o material para determinar a causa da morte. 

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