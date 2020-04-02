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Primeira morte no ES

Primeira vítima de coronavírus no ES morava na Serra

O homem tinha 57 anos e deu entrada no Hospital Jayme Santos Neves, na Serra, no dia 24 de março
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 abr 2020 às 11:47

Publicado em 02 de Abril de 2020 às 11:47

Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves
Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, na Serra Crédito: Fernando Madeira
O paciente de 57 anos que morreu contaminado pelo novo coronavírus no Espírito Santo às 22h45 desta quarta-feira (1º) era morador da Serra e estava internado no Hospital Jayme Santos Neves, no mesmo município, desde o dia 24 de março. É o primeiro óbito confirmado pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) por conta da pandemia.
Segundo a diretora técnica do hospital, Juliana Tavares, o homem procurou o pronto-socorro dizendo que estava com sintomas de uma síndrome gripal desde o dia 18 de março. Em menos de 24 horas depois da internação, o paciente evoluiu para Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), com insuficiência respiratória. Ele foi entubado e colocado na ventilação mecânica, na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), sendo isolado desde o início. No dia 26 de março, o teste realizado no paciente confirmou positivo para o novo coronavírus.
Primeira vítima de coronavírus no ES morava na Serra

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Ainda segundo a diretora técnica, o estado de saúde do paciente piorou de forma muito rápida. Evoluiu com disfunção de órgãos de forma muito rápida. Uma insuficiência renal que evoluiu progressivamente pior. No quarto dia (de internação) já estava em hemodiálise. Teve uma evolução muito desfavorável ao longo de todo o tempo apesar de todas as medidas, do tratamento farmacológico. Veio a óbito ontem (quarta-feira, 1º) às 22h45, disse.

TRANSMISSÃO COMUNITÁRIA

De acordo com a Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), o homem foi contaminado por transmissão comunitária que ocorreu entre um conjunto de pessoas de uma determinada atividade, sem entrar em detalhes de qual atividade se tratava.

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