Primeira vítima de coronavírus no ES morava na Serra

Hospital Estadual Dr. Jayme Santos Neves, na Serra Crédito: Fernando Madeira

O paciente de 57 anos que morreu contaminado pelo novo coronavírus no Espírito Santo às 22h45 desta quarta-feira (1º) era morador da Serra e estava internado no Hospital Jayme Santos Neves, no mesmo município, desde o dia 24 de março. É o primeiro óbito confirmado pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) por conta da pandemia.

Segundo a diretora técnica do hospital, Juliana Tavares, o homem procurou o pronto-socorro dizendo que estava com sintomas de uma síndrome gripal desde o dia 18 de março. Em menos de 24 horas depois da internação, o paciente evoluiu para Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), com insuficiência respiratória. Ele foi entubado e colocado na ventilação mecânica, na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), sendo isolado desde o início. No dia 26 de março, o teste realizado no paciente confirmou positivo para o novo coronavírus.

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Ainda segundo a diretora técnica, o estado de saúde do paciente piorou de forma muito rápida. Evoluiu com disfunção de órgãos de forma muito rápida. Uma insuficiência renal que evoluiu progressivamente pior. No quarto dia (de internação) já estava em hemodiálise. Teve uma evolução muito desfavorável ao longo de todo o tempo apesar de todas as medidas, do tratamento farmacológico. Veio a óbito ontem (quarta-feira, 1º) às 22h45, disse.

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