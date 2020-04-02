Coronavírus: Sesa vai convocar 2 mil profissionais na próxima semana

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) publica, nesta quinta-feira (2), o edital para convocação de mais 2 mil profissionais para atuar no combate à disseminação do novo coronavírus (Covid-19) no Espírito Santo. São médicos, enfermeiros, farmacêuticos, técnicos de Enfermagem e laboratório, entre outros trabalhadores da saúde, que vão reforçar as equipes de assistência durante a pandemia. Os primeiros selecionados serão chamados a partir da próxima semana.
É o que afirma Luiz Carlos Reblin, coordenador do Centro de Operações Estratégicas (COE) da Sesa, acrescentando que os profissionais vão atender a uma situação emergencial, mas não serão todos convocados de uma só vez. "Serão chamados à medida da necessidade", explica.
Os interessados em participar da seleção deverão encaminhar suas informações profissionais e acadêmicas para o e-mail [email protected]. A escolha se dará pela análise dos dados dos candidatos, uma vez que se trata de um processo simplificado, com vigência prevista de seis meses. A remuneração, segundo a Sesa, varia de R$ 2,4 mil a R$ 10.039.
Os profissionais selecionados poderão compor equipes para realizar barreiras sanitárias, para reforçar a assistência hospitalar e também do Laboratório Central do Espírito Santo (Lacen-ES), responsável pelos testes dos casos suspeitos de infecção por coronavírus. Há ainda a previsão de atuarem em substituição a profissionais que, eventualmente, tenham que se afastar das atividades.