Coronavírus: Sesa vai convocar 2 mil profissionais na próxima semana

Os interessados em participar da seleção deverão encaminhar suas informações profissionais e acadêmicas para o e-mail. A escolha se dará pela análise dos dados dos candidatos, uma vez que se trata de um processo simplificado, com vigência prevista de seis meses. A remuneração, segundo a Sesa, varia de R$ 2,4 mil a R$ 10.039.