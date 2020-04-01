Sesa investiga morte de paciente com suspeita de coronavírus no ES

O coronavírus já infectou 120 pessoas no Espírito Santo, das quais 19 estão internadas Crédito: PIRO4D/Pixabay

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) investiga a morte de um paciente pelo novo coronavírus (Covid-19) . A informação consta no boletim epidemiológico publicado na noite desta quarta-feira (01). O exame foi feito pelo Laboratório Central de Saúde Pública do Espírito Santo (Lacen-ES) e o resultado está previsto para esta quinta (2).

"A Sesa informa que não há registro de óbitos por Covid-19 em território capixaba, e que nenhum sepultamento ocorreu como indeterminado considerando-se essa doença. Esclarece que um óbito está em investigação para determinação da causa", afirma a secretaria.

Coordenador do Centro de Operações Estratégicas (COE) da Sesa, Luiz Carlos Reblin explica que a investigação de mortes é um protocolo desde que foi iniciada a transmissão do coronavírus no Estado. Vários óbitos, cuja pessoa apresentava uma quadro de síndrome respiratória aguda grave, foram analisados e em nenhuma houve confirmação da Covid-19.

Reblin não informou o número exato de investigações de mortes a partir da confirmação dos primeiros casos de coronavírus no Espírito Santo, mas declarou que foram muitas. "Qualquer pessoa que vá a óbito por essa condição (síndrome respiratória grave) tem o material colhido para avaliação de doenças respiratórias, não apenas Covid-19. Quando a pessoa é internada, essa coleta já é feita na unidade de saúde, mas, se por alguma razão, não estava internada e morreu, a coleta da amostra é feita depois da morte para determinar a causa", esclarece.