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Covid-19

Sesa investiga morte de paciente com suspeita de coronavírus no ES

O exame para confirmar a causa da morte é foi feito pelo Laboratório Central de Saúde Pública do Espírito Santo (Lacen-ES)
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 abr 2020 às 19:43

Publicado em 01 de Abril de 2020 às 19:43

Coronavírus - Covid19
O coronavírus já infectou 120 pessoas no Espírito Santo, das quais 19 estão internadas Crédito: PIRO4D/Pixabay
A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) investiga a morte de um paciente pelo novo coronavírus (Covid-19).  A informação consta no boletim epidemiológico publicado na noite desta quarta-feira (01). O exame foi feito  pelo Laboratório Central de Saúde Pública do Espírito Santo (Lacen-ES) e o resultado está previsto para esta quinta (2). 
"A Sesa informa que não há registro de óbitos por Covid-19 em território capixaba, e que nenhum sepultamento ocorreu como indeterminado considerando-se essa doença. Esclarece que um óbito está em investigação para determinação da causa", afirma a secretaria. 
Coordenador do Centro de Operações Estratégicas (COE) da Sesa, Luiz Carlos Reblin explica que a investigação de mortes é um protocolo desde que foi iniciada a transmissão do coronavírus no Estado. Vários óbitos, cuja pessoa apresentava uma quadro de síndrome respiratória aguda grave, foram analisados e em nenhuma houve confirmação da Covid-19. 
Reblin não informou o número exato de investigações de mortes a partir da confirmação dos primeiros casos de coronavírus no Espírito Santo, mas declarou que foram muitas. "Qualquer pessoa que vá a óbito por essa condição (síndrome respiratória grave) tem o material colhido para avaliação de doenças respiratórias, não apenas Covid-19. Quando a pessoa é internada, essa coleta já é feita na unidade de saúde, mas, se por alguma razão, não estava internada e morreu, a coleta da amostra é feita depois da morte para determinar a causa", esclarece.
O Espírito Santo tem hoje 120 casos confirmados de contaminação por coronavírus,  dos quais 13 pacientes já estão curados, 88 estão em isolamento residencial e 19 estão internados, sendo nove em Unidades de Terapia Intensiva (UTI).

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