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Nova medida

Coronavírus: Governo do ES suspende visita a detentos nos presídios

Medida passa a valer a partir desta quarta-feira (1º). Trabalhos externos realizados por presos também foram suspensos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 abr 2020 às 16:08

Publicado em 01 de Abril de 2020 às 16:08

Presídio no Espírito Santo: por falta de estrutura, presos do regime aberto estão indo pra casa
Visitas a presos foram suspensas devido a pandemia do coronavírus Crédito: Foto do leitor
A Secretaria de Justiça do Espírito Santo (Sejus) suspendeu as visitas nos presídios e também o trabalho que alguns presos realizam fora das unidades prisionais. A medida começa a valer a partir desta quarta-feira (1º).
A decisão foi tomada devido ao aumento do número de pessoas diagnosticados da Covid-19 no Estado. Já são 97 casos, segundo a Secretaria de Saúde. 
Coronavírus - Governo do ES suspende visita a detentos nos presídios
O número de visitantes aos detentos já havia sido restringido pela Sejus, além da suspensão de algumas atividades de trabalho. Segundo o subsecretário do sistema prisional, Alessandro Ferreira, a medida mais rígida tem como objetivo reduzir os  riscos de contaminação dos internos e dos familiares e prevenir a disseminação do novo coronavírus dentro da unidade prisional.
"O presente momento, de transmissão comunitária, demanda ainda mais cuidados pela saúde dos presos, dos visitantes e da nossa equipe. Queremos reforçar que essa é uma medida temporária e proativa, considerando que não temos caso suspeito ou confirmado da doença no sistema prisional"
Alessandro Ferreira - Subsecretário do sistema prisional
Os familiares que precisarem de alguma informação podem entrar em contato com a unidade prisional via e-mail. A lista com os endereços eletrônicos está disponível em: https://sejus.es.gov.br/unidades-prisionais.

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PRESOS QUE TRABALHAM

A Sejus também decidiu suspender as atividades de presos que realizam trabalhos externos. A medida se deve ao fato deles transitarem nas ruas e, com isso, estarem expostos ao novo coronavírus.
Outras medidas também foram estabelecidas pela prevenção da doença dentro das unidades prisionais. "A limpeza foi reforçada e servidores receberam orientações sobre o novo Coronavírus, além de medidas de prevenção. Os internos de diversas unidades também participaram de palestras de conscientização e receberam instruções sobre a doença, cuidados e prevenção", disse a Sejus, por meio de nota.
Entrada do presídio de Viana, no Espírito Santo
Entrada do presídio de Viana, no Espírito Santo Crédito: Reprodução/TV Gazeta

RELAXAMENTO DE PRISÃO

A OAB-ES entrou com um pedido de relaxamento de prisão para determinados grupos de detentos na última terça-feira (31). O habeas corpus coletivo pede a liberação de grávidas, mães ou responsáveis por crianças de até 12 anos, ou com deficiência, idosos e indígenas. 
Estão inclusos também pessoas do grupo de risco do coronavírus por causa de alguma enfermidade, como diabéticos, tuberculosos, pessoas com câncer e doenças cardiovasculares, soropositivos para HIV, entre outros. O pedido ainda não foi avaliado pela Secretaria de Justiça ou Tribunal de Justiça do ES. 

ATENDIMENTO DE SAÚDE

Com relação ao Covid-19, a Sejus informa que as equipes de saúde receberam treinamento e orientação quanto à especificidade da doença e a como proceder em casos suspeitos, seguindo o protocolo estabelecido pelo Ministério da Saúde.
Para evitar contágios de diversas doenças no ambiente prisional, celas de isolamento para casos de sintomas virais são utilizadas em todas as unidades do Estado como reforço ao protocolo estabelecido para controle e prevenção do novo Coronavírus.

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