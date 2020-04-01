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Pandemia

Em 12 horas, ES registra 17 novos casos de coronavírus

Crescimento do contágio foi observado pelo governo, que afirma que a média vinha sendo entre 7 e 12 ocorrências por dia
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 abr 2020 às 15:31

Publicado em 01 de Abril de 2020 às 15:31

Governador Renato Casagrande
Governador Renato Casagrande destacou que reabertura das atividades econômicas está condicionada ao comportamento do vírus no Estado Crédito: Helio de Queiroz Filho/Secom
A evolução do número de casos de infectados por coronavírus no Espírito Santo registrou um crescimento significativo nesta quarta-feira (1º), em relação aos últimos dias. De acordo com o governador Renato Casagrande (PSB), em entrevista ao UOL, somente até o meio-dia desta quarta, já foram registrados 17 casos no Estado. Nos dias anteriores, a média vinha sendo de 7 a 12 confirmados por dia. 
O governador divulgou o dado ao ser questionado pelo jornalista Josias de Souza sobre qual é a expectativa do governo para a duração das medidas de restrições à circulação. 
"Quem causa a crise é a pandemia. As medidas de contenção é um remédio que salva vidas. Vamos ter restrições à mobilidade e ao contato por alguns meses. É praticamente impossível dizer o tempo com atividades econômicas paralisadas. Aqui, fechamos com 97 pessoas confirmadas, e tínhamos, de 7 a 12 confirmados por dia, mas a primeira análise de dados que fizemos hoje já são 17 a até o meio-dia. O processo de crescimento de pessoas contaminadas pelo vírus vai crescendo exponencialmente. É uma medida que vamos avaliando a cada momento", afirmou.
O governador disse ainda que as restrições com certeza vão até julho, agosto, ou quem sabe um pouco mais adiante.
"O que vai definir se uma atividade ficará efetivamente fechada vai  ser disciplina das pessoas, para que evitem o contato, os vetores, transmissores do vírus.  Se as pessoas não compreenderem a necessidade de manterem o distanciamento uma das outras, podemos ter muita dificuldade, e aí poderá vir uma obrigação, um fechamento mais intenso". 

Vitória diante do coronavírus

Questionado sobre o temor de angústia social,  como a ocorrência de saques e aumento da violência em consequência da crise, o governador reafirmou a necessidade de compreensão do distanciamento social obrigatório , por parte das pessoas, e da ajuda daquelas famílias com maior poder aquisitivo. 
"Ou a gente faz um trabalho de proteção social forte e de proteção às empresas, ou vamos ter desequilíbrio na sociedade, convulsões sociais. Precisamos que essas medidas se efetivem nas famílias pobres. E aquelas que estão estruturadas, que possam 'adotar' outras famílias, para nos ajudar a passar por esses meses que vamos ter pela frente", disse.

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