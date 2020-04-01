Em praticamente todo o mundo, 1º de abril é tido como o Dia da Mentira. No entanto, as notícias falsas, popularmente chamadas de fake news, não se limitam a essa data. Em tempos de pandemia global do novo coronavírus, inúmeras inverdades são criadas, espalhadas e difundidas, principalmente em redes sociais. A maioria delas é nociva, desinforma e até mesmo são golpes transvestidos de informação.
No Dia da Mentira, veja lista de notícias falsas sobre o coronavírus
Com relação ao surgimento da data comemorativa, existem diversas explicações sobre sua origem, porém, a mais famosa remonta ainda do século XVI, quando se comemorava a chegada do Ano Novo durante a semana entre os dias 25 de março e 1º de abril. Entretanto, em 1564, o rei da França Carlos IX instituiu um novo calendário, amplamente conhecido como gregoriano. Desde então, a data comemorativa passou a ser celebrada no dia 1º de janeiro. A mudança, porém, demorou para ser aceita por uma parcela significativa dos franceses, que seguiam comemorando o Ano Novo em abril e eram zombados por quem havia adotado o novo calendário.
Nos dias atuais, o número de notícias falsas sobre o novo coronavírus é tão grande que o próprio Ministério da Saúde criou uma página específica apenas para desmenti-las. A reportagem de A Gazeta também fez uma lista com algumas das notícias que já foram desmentidas em matérias publicadas no site desde que a cobertura da Covid-19 ganhou fôlego. Confira na lista abaixo.
01
Cartório registra criança com nome de Alquingel no ES
Uma montagem que utilizou a marca de A Gazeta e ainda foi assinada pelo repórter Giordany Bozatto mostrava uma reportagem trazendo a informação de que uma criança nascida no Espírito Santo havia sido batizado com o nome de Alquingel, uma clara associação à ampla utilização do álcool em gel na assepsia das mãos para evitar a transmissão do coronavírus.
02
Faça você mesmo seu próprio álcool em gel
Entre as inúmeras fórmulas mirabolantes para fabricação caseira de álcool em gel, espalhadas em redes sociais. Uma das mais bizarras ensinava a fazer o produto com gelatina incolor hidratada, água morna e álcool líquido. Obviamente, a receita não tem validade alguma.
03
Israel não desenvolveu vacina contra o novo Coronavírus
São falsas as informações de que foi criada em Israel uma vacina contra o novo coronavírus. Segundo a OMS (Organização Mundial de Saúde), não há, até o momento, nenhum medicamento antiviral específico para prevenir ou tratar a Covid-2019.
04
Ônibus do Transcol não parou no PA com passageiro contaminado
A Prefeitura de Vitória teve de desmentir um boato que viralizou no WhatsApp e que dizia que um ônibus do Transcol foi parar no Pronto-Atendimento da Praia do Suá porque uma passageira estaria com coronavírus. Um vídeo que se espalhou pela internet mostra o coletivo parado em frente à unidade de saúde, com vários passageiros na calçada. O homem que grava as imagens relata que a mulher estaria contaminada.
05
Idoso na rua? Aposentadoria cortada e multa!
Essa deixou idosos de cabelo em pé no Espírito Santo e no Brasil. Uma montagem envolvendo o Governo federal alertava para o risco de as pessoas acima dos 60 anos terem a aposentadoria suspensa caso flagrados nas ruas. Além disso, filhos e netos seriam multados em mais de R$ 1 mil reais por não cuidarem dos familiares
06
Cloroquina – a cura do coronavírus
O Ministério da Saúde (MS) fez um alerta na última sexta-feira (27) sobre o uso do medicamento cloroquina no combate ao novo coronavírus. O remédio sumiu de muitas farmácias desde que o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) passou a divulgar informações de que o país estaria no caminho de encontrar uma medicação de combate ao vírus.
07
Cadastro para receber álcool em gel de cervejaria
Parecia tentador: ao passo que o álcool em gel tornou-se mais escasso no país inteiro, um link amplamente compartilhado no WhatsApp prometia a distribuição gratuita do produto pela Ambev. A cervejaria veio a público desmentir a informação e tudo não passava de uma tentativa de golpe para subtrair dados pessoais.
08
Gargarejo milagroso
Circulou pelas redes sociais, uma mensagem que dizia que fazer gargarejo com água morna, sal e vinagre elimina o coronavírus. A mensagem falsa diz ainda que o coronavírus permanece na garganta quatro dias antes de chegar aos pulmões. A OMS e a Fundação Oswaldo Cruz desmentiram o boato.