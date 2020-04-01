No Dia da Mentira, veja lista de notícias falsas sobre o coronavírus

Em praticamente todo o mundo, 1º de abril é tido como o Dia da Mentira. No entanto, as notícias falsas, popularmente chamadas de fake news, não se limitam a essa data. Em tempos de pandemia global do novo coronavírus, inúmeras inverdades são criadas, espalhadas e difundidas, principalmente em redes sociais. A maioria delas é nociva, desinforma e até mesmo são golpes transvestidos de informação.

Com relação ao surgimento da data comemorativa, existem diversas explicações sobre sua origem, porém, a mais famosa remonta ainda do século XVI, quando se comemorava a chegada do Ano Novo durante a semana entre os dias 25 de março e 1º de abril. Entretanto, em 1564, o rei da França Carlos IX instituiu um novo calendário, amplamente conhecido como gregoriano. Desde então, a data comemorativa passou a ser celebrada no dia 1º de janeiro. A mudança, porém, demorou para ser aceita por uma parcela significativa dos franceses, que seguiam comemorando o Ano Novo em abril e eram zombados por quem havia adotado o novo calendário.