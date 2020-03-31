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Covid-19

96 ou 97 casos de coronavírus no ES: qual o número correto?

A diferença, nas divulgações do próprio governo, refere-se a um paciente que é do Rio de Janeiro, mas que foi diagnosticado no Espírito Santo

Publicado em 31 de Março de 2020 às 20:59

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 mar 2020 às 20:59
Coronavírus - Covid19
O governo investiga 976 casos suspeitos para o novo coronavírus no Espírito Santo Crédito: Olga Lionart/Pixabay
A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) já  registrou 97 casos do novo coronavírus (Covid-19) no Espírito Santo, mas para efeitos epidemiológicos em território capixaba, são 96 casos. O paciente que "sobra" é do Rio de Janeiro e recebeu o teste positivo quando estava de passagem por Vitória.
A diferença de números, nas divulgações do próprio governo, acaba gerando confusão entre a população, e a partir desta quarta-feira (1º) a Sesa não vai mais incluir o paciente carioca nos boletins do órgão. 
A princípio, ele entrava na contagem "números do Espírito Santo + 1" porque, segundo a assessoria, tem negócios no Estado e uma "espécie de segunda casa". Contudo, por ser natural do Rio de Janeiro e por lá ter residência fixa, o registro deixará de ser do Espírito Santo.
O  governador Renato Casagrande, em suas postagens, já vinha divulgando o número de casos confirmados sem o paciente do Rio. Mas no boletim da Sesa, até esta terça-feira (31), ele ainda constava da planilha.
No boletim divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) constam 97 casos confirmados
No boletim divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) constam 97 casos confirmados Crédito: Divulgação/Sesa

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