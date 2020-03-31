96 ou 97 casos de coronavírus no ES: qual o número correto?

O governo investiga 976 casos suspeitos para o novo coronavírus no Espírito Santo Crédito: Olga Lionart/Pixabay

A Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) já registrou 97 casos do novo coronavírus (Covid-19) no Espírito Santo, mas para efeitos epidemiológicos em território capixaba, são 96 casos. O paciente que "sobra" é do Rio de Janeiro e recebeu o teste positivo quando estava de passagem por Vitória.

A diferença de números, nas divulgações do próprio governo, acaba gerando confusão entre a população, e a partir desta quarta-feira (1º) a Sesa não vai mais incluir o paciente carioca nos boletins do órgão.

A princípio, ele entrava na contagem "números do Espírito Santo + 1" porque, segundo a assessoria, tem negócios no Estado e uma "espécie de segunda casa". Contudo, por ser natural do Rio de Janeiro e por lá ter residência fixa, o registro deixará de ser do Espírito Santo.

O governador Renato Casagrande, em suas postagens, já vinha divulgando o número de casos confirmados sem o paciente do Rio. Mas no boletim da Sesa, até esta terça-feira (31), ele ainda constava da planilha.

A Secretaria de Estado de Saúde atualizou para 96 o número de casos confirmados de #coronavírus #Covid19, no ES. Hoje, foram 11 testes positivos: 1 em Alto Rio Novo, 1 em Guarapari, 2 em Cariacica, 4 em Vila Velha, 2 Vitória e 1 em Serra. — Renato Casagrande (@Casagrande_ES) March 31, 2020