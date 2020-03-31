Governador Renato Casagrande em entrevista coletiva virtual Crédito: Reprodução/Facebook Renato Casagrande

"O efeito econômico e social deve-se a um problema da saúde. Quem causa a redução da atividade econômica e a desorganização é a pandemia. Somente o isolamento social é o remédio que temos hoje", enfatizou.

Your browser does not support the audio element. Isolamento é o remédio, reforça Casagrande sobre coronavírus no ES

Uma terceira inciativa foi o projeto que pretende convidar policiais militares da reserva para atuar voluntariamente durante a pandemia.

Foi encaminhado ainda um projeto sobre o sistema prisional, sugerindo mudanças de horas extras dos profissionais penitenciários. O último projeto encaminhado será, segundo o governador, sobre o uso de indenização que é pago à polícia para participar de organização de eventos.

Casagrande também resumiu a reunião que teve com representantes das 20 maiores industrias que atuam no Estado, que estão ajudando na logística de entrega de insumos da área da saúde e com doações. Além disso, muitas se comprometeram em não realizar demissões, preservando ao máximo o emprego, e descreveram políticas de isolamento no expediente de trabalho.

"Se enfrentarmos uma crise de forma organizada, o impacto será menor. Vemos o número de mortos avançando no país, sabemos que estamos começando o processo da doença no Brasil e, por isso, é necessário um trabalho conjunto com governo estadual, municipal e a sociedade, contando com a disciplina para que o isolamento social funcione", explicou o governador.

No pronunciamento, Casagrande falou ainda sobre a reunião com os prefeitos da Grande vitória para ter uniformidade nessas medidas.