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Pandemia

'Isolamento é o remédio', reforça Casagrande sobre  coronavírus no ES

O governo encaminhou nesta-terça-feira o pacote com cinco projetos para a Assembleia na atuação contra a pandemia no ES

Publicado em 31 de Março de 2020 às 19:17

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 mar 2020 às 19:17
Governador Renato Casagrande em entrevista coletiva virtual
Governador Renato Casagrande em entrevista coletiva virtual Crédito: Reprodução/Facebook Renato Casagrande
O Governador Renato Casagrande reforçou a determinação em manter o distanciamento social durante pronunciamento ao vivo nas redes sociais, na noite desta terça-feira (31),  em Vitória. Casagrande também comunicou que encaminhou cinco projetos para serem votados pela Assembleia Legislativa como medidas que ajudar no combate da pandemia
"O efeito econômico e social deve-se a um problema da saúde. Quem causa a redução da atividade econômica e a desorganização é a pandemia. Somente o isolamento social é o remédio que temos hoje", enfatizou.
Entre os projetos encaminhados para a Assembleia estão o da criação do Fundo de Aval no valor de R$ 100 milhões para subsidiar os financiamentos para micro empreendedor individual e microempresas, o projeto para mudança do Fundo Cidades, que era só de infraestrutura, para que o recurso possa ser usado também para assistência social e a saúde. 
Isolamento é o remédio, reforça Casagrande sobre coronavírus no ES
Uma terceira inciativa  foi o projeto que pretende convidar policiais militares da reserva para atuar voluntariamente durante a pandemia. 
Foi encaminhado ainda um projeto sobre o sistema prisional, sugerindo mudanças de horas extras dos profissionais penitenciários.  O último projeto encaminhado será, segundo o governador, sobre o uso de indenização que é pago à polícia para participar de organização de eventos. 

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Casagrande também resumiu a reunião que teve com representantes das 20 maiores industrias que atuam no Estado, que estão ajudando na logística de entrega de insumos da área da saúde e  com doações. Além disso, muitas se comprometeram em não realizar demissões, preservando ao máximo o emprego, e  descreveram políticas de isolamento no expediente de trabalho.
"Se enfrentarmos uma crise de forma organizada, o impacto será menor. Vemos o número de mortos avançando no país,  sabemos que estamos começando o processo da doença no Brasil e, por isso,  é necessário um trabalho conjunto com governo estadual, municipal e a sociedade, contando com a disciplina para que o isolamento social funcione", explicou o governador.
No pronunciamento, Casagrande falou ainda sobre a reunião com os prefeitos da Grande vitória para ter uniformidade nessas medidas. 
"Quantas pessoas vemos que estão ajudando umas às outras, preocupadas com o próximo e mantendo a consciência do distanciamento social. Os países que tiveram disciplina conseguiram resultado e vamos mostrar que aqui no Espírito Santo temos disciplina para preservar vidas de capixabas", completou.

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