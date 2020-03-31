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Covid-19

Coronavírus no ES: 96 casos da doença são registrados no Estado

Novos casos foram registrados  em Alto Rio Novo, Guarapari, Cariacica, Vila Velha, Viana, Vitória e Serra

Publicado em 31 de Março de 2020 às 18:33

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 mar 2020 às 18:33
Coronavírus - Covid19
Coronavírus - Covid19 Crédito: Gerd Altmann/Pixabay
O Espírito Santo  já tem 96  pessoas infectadas pelo novo coronavírus.  Foram  registrados casos nos  municípios de Alto Rio Novo, Guarapari, Cariacica, Vila Velha, Viana, Vitória e Serra, segundo a Secretaria de Saúde (Sesa).  
Um outro caso, que totalizaria 97, pertence a um paciente morador do Rio de Janeiro que possui empresa em solo capixaba e procurou serviço de saúde local. A confirmação desse paciente já foi repassada ao seu estado de origem pelo Centro de Informações Estratégicas e Respostas em Vigilância em Saúde (CIEVS), da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).
Dos casos confirmados, 13 pacientes já estão curados, 68 estão em isolamento residencial e 15 estão internados, sendo nove em UTI. Não há óbitos.

TRANSMISSÃO COMUNITÁRIA

Na segunda-feira (30), o governador Renato Casagrande confirmou que o Espírito Santo  entrou no estágio de transmissão comunitária do coronavírus. Ou seja, as autoridades de saúde não conseguem mais rastrear o primeiro paciente que originou as cadeias de infecção. 
Ela difere dos casos importados (quando uma pessoa adquire o vírus em viagens ao exterior) e da transmissão local (quando alguém é contaminado por contato com alguém infectado em outro país). As situações de transmissão comunitária significam que o vírus está mais disseminado, demandando cuidados mais efetivos.

COMO PREVENIR

Até o momento não há um tratamento específico para a doença, que é transmitida por gotículas de saliva e catarro que se espalham pelo ambiente. Por isso, é fundamental manter alguns cuidados com a higiene pessoal que também valem para afastar o risco de gripe e outras tantas doenças respiratórias.
  • Lavar as mãos frequentemente por pelo menos 20 segundos com água e sabão;
  • Utilizar antisséptico de mãos à base de álcool para higienização;
  • Cobrir com a parte interna do cotovelo a boca e o nariz ao tossir ou espirrar;
  • Utilizar lenço descartável para higiene nasal;
  • Evitar tocar mucosas de olhos, nariz e boca;
  • Não compartilhar objetos de uso pessoal;
  • Limpar regularmente o ambiente e mantê-lo ventilado.

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