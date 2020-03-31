Coronavírus no ES: 96 casos da doença são registrados no Estado

Coronavírus - Covid19 Crédito: Gerd Altmann/Pixabay

O Espírito Santo já tem 96 pessoas infectadas pelo novo coronavírus . Foram registrados casos nos municípios de Alto Rio Novo, Guarapari, Cariacica, Vila Velha, Viana, Vitória e Serra, segundo a Secretaria de Saúde (Sesa).

Um outro caso, que totalizaria 97, pertence a um paciente morador do Rio de Janeiro que possui empresa em solo capixaba e procurou serviço de saúde local. A confirmação desse paciente já foi repassada ao seu estado de origem pelo Centro de Informações Estratégicas e Respostas em Vigilância em Saúde (CIEVS), da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa).

Dos casos confirmados, 13 pacientes já estão curados, 68 estão em isolamento residencial e 15 estão internados, sendo nove em UTI. Não há óbitos.

TRANSMISSÃO COMUNITÁRIA

Na segunda-feira (30), o governador Renato Casagrande confirmou que o Espírito Santo entrou no estágio de transmissão comunitária do coronavírus. Ou seja, as autoridades de saúde não conseguem mais rastrear o primeiro paciente que originou as cadeias de infecção.

Ela difere dos casos importados (quando uma pessoa adquire o vírus em viagens ao exterior) e da transmissão local (quando alguém é contaminado por contato com alguém infectado em outro país). As situações de transmissão comunitária significam que o vírus está mais disseminado, demandando cuidados mais efetivos.

COMO PREVENIR

Até o momento não há um tratamento específico para a doença, que é transmitida por gotículas de saliva e catarro que se espalham pelo ambiente. Por isso, é fundamental manter alguns cuidados com a higiene pessoal que também valem para afastar o risco de gripe e outras tantas doenças respiratórias.