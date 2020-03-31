OMS defende isolamento e Bolsonaro distorce declaração

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) afirmou nesta terça (31) que o diretor-geral da OMS (Organização Mundial da Saúde) teria voltado atrás e dito que as pessoas "têm que trabalhar".

Tedros Adhanom Ghebreyesus, diretor da OMS, reforçou nesta terça, no Twitter, que governos devem ajudar os mais pobres em meio à pandemia de Covid-19 Crédito: Divulgação/OMS

"Ele estava um pouco constrangido, parece, mas falou a verdade. Eu achei excepcional a palavra dele", ironizou. No entanto, Bolsonaro tirou de contexto a fala de Tedros Adhanom.

A frase completa de Tedros Adhanom é: "Cada indivíduo é importante, cada indivíduo é afetado pelas nossas ações. Qualquer país pode ter trabalhadores que precisam trabalhar para ter o pão de cada dia. Isso precisa ser levado em conta".

No mesmo discurso, ele reiterou a importância do isolamento social para a prevenção contra o coronavírus e disse que os países que adotarem quarentena como uma das formas de conter a disseminação do coronavírus devem respeitar a dignidade e bem-estar dos cidadãos.

A posição do diretor-geral também é defendida por outros diretores da OMS, como Mike Ryan, diretor-executivo do programa de emergências sanitárias.

Ainda na segunda, Ryan e outros representantes da organização afirmaram que políticas de restrições de movimento são uma medida lamentável, mas a única possível em um momento como o atual.

"Essas medidas não são fáceis e estão machucando as pessoas. Mas a alternativa é ainda pior", disse Ryan. Os representantes da OMS também afirmaram que é preciso ser transparente com a população ao tomar tais medidas.

OMS REFORÇOU QUE NÃO É CONTRA ISOLAMENTO

A OMS respondeu à TV Globo que o diretor-geral não disse ser contra as medidas de isolamento. Segundo a organização, ele afirmou que as pessoas que perderam renda por causa da Covid-19 precisam receber apoio.

A MENSAGEM DE TEDROS

O próprio diretor da OMS postou mensagens no Twitter nesta terça (31) dizendo que apenas defendeu que os que ficaram sem renda devem ser beneficiados por políticas sociais dos governos, para que possam cumprir medidas de isolamento:

Pessoas sem fonte de renda regular ou sem qualquer reserva financeira merecem políticas sociais que garantam a dignidade e permitam que elas cumpram as medidas de saúde pública para a Covid-19 recomendadas pelas autoridades nacionais de saúde e pela OMS".

People without regular incomes or any financial cushion deserve social policies that ensure dignity and enable them to comply with #COVID19 public health measures advised by national health authorities and @WHO. #coronavirus — Tedros Adhanom Ghebreyesus (@DrTedros) March 31, 2020