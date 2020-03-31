Uma mensagem falsa divulgada em um carro de som pelas ruas de Cariacica foi parar na delegacia da Polícia Civil. No último fim de semana, um veículo que circulou por alguns bairros da cidade anunciou a reabertura do comércio local na segunda-feira (30).
Coronavírus - Comerciante de Cariacica é denunciado por mensagem falsa
O responsável pela contratação do carro de som é um comerciante local. A prefeitura informou nesta terça-feira (31) que o homem foi identificado pela equipe de fiscais do município. O governo municipal vai registrar um boletim de ocorrência para denunciar o caso. Não há informação se o motorista do veículo será responsabilizado.
A abertura de lojas, bares e academias está proibida por meio de decretos municipais e estaduais. Para evitar a aglomeração de pessoas e a propagação do novo coronavírus, a Prefeitura de Cariacica já fechou 147 estabelecimentos.
Em caso de reincidência, os estabelecimentos notificados poderão pagar multa, que varia de R$ 500 a R$ 1.500 e o proprietário pode perder o direito de abrir. A Prefeitura de Cariacica têm carros de som espalhados pela cidade orientando que as pessoas fiquem em casa.