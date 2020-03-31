Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Economia
  • Isolamento por coronavírus eleva preços dos alimentos em março
Estudo da FGV

Isolamento por coronavírus eleva preços dos alimentos em março

Preços, no entanto, devem ceder com futuro achatamento da renda e queda na demanda

Publicado em 31 de Março de 2020 às 15:54

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 mar 2020 às 15:54
A corrida aos supermercados para garantir estoques para enfrentar o isolamento em meio à pandemia de coronavírus elevou os preços dos alimentos em março, segundo a FGV (Fundação Getúlio Vargas). Coleta de preços feita pelo instituto indica que 20 presentes na cesta básica tiveram reajuste médio de 1,64% na semana passada, contra 0,19% no início do mês.
Cesta básica
População tem feito comida em casa e correu aos supermercados para comprar alimentos para estocar Crédito: Rafaela Frutoso
Responsável pela pesquisa, o economista André Braz diz que dois fatores pressionaram os preços. "Além do aumento da demanda por alimentos, pois as refeições estão sendo feitas nas residências, houve aumento da estocagem de alimentos por receio de que o vírus se propague mais e expanda o período de confinamento."
De acordo com a FGV, o arroz, subiu 1,74%, contra alta de 1,17% no início do mês.
Houve também aceleração no preço dos ovos, que registraram alta de 9,04%, ante 5,04% no início de março.
Já o feijão reverteu queda com a maior procura: o carioca saiu de -2,16% para 0,58% e o preto, de -2,61% para 2,24%. O mesmo aconteceu com a carne bovina, que caía 2,31% e fechou a semana passada em alta de 0,25%. "Foi uma alta generalizada", diz Braz.

MAIS COMIDA FEITA EM CASA DO QUE ENTREGAS

Ele avalia que, apesar do aumento na oferta de serviços de entrega de comida, o brasileiro está preferindo cozinhar em casa para economizar. A análise é reforçada pela alta procura por botijões de gás, que fez a Petrobras anunciar nesta segunda (30) um reforço nas importações.
"Como o orçamento das famílias foi afetado pela paralisação do comércio e dos serviços, muitas delas não dispõem de renda para arcar com os custos da alimentação fora de casa", afirmou o economista da FGV.

Veja Também

Projeto quer ampliar auxílio de R$ 1.200 a pais solteiros sem renda

Na semana passada, empresas que montam cestas básicas para outras empresas ou ONGs já vinham notando aumentos nos preços de alguns produtos, como feijão preto e carioca, cenário que vinha impactando doações para pessoas em situação de vulnerabilidade social.
Um representante de uma dessas empresas disse à reportagem que a venda de arroz de algumas marcas conhecidas estava "fechada", procedimento que costuma preceder reajustes após reavaliação da demanda.
"É a lei da oferta e da procura funcionando", diz Braz. "Mas tem um limite. Agora já se conhece a nova demanda e é provável que a gente não sinta aumentos no próximo mês. Até porque, a maior parte das pessoas trabalha no setor de serviços, que está sentindo muito a crise."

PREÇOS DEVEM CEDER

A expectativa é que, com o eventual achatamento da renda provocado pela suspensão das atividades econômicas, a demanda caia e os preços voltem a ceder. Assim, diz o economista da FGV, o impacto inflacionário será pequeno.
Na segunda, economistas consultados pelo Boletim Focus, do Banco Central, reduziram suas projeções para a inflação de 2020 de 2,90% na semana passada para 2,67%. Há um mês, as estimativas falavam em 3,20%.
A queda dos preços dos combustíveis deve ter impacto forte sobre a inflação. Desde o início do ano, a Petrobras já reduziu os preços da gasolina e do diesel em 43% e 31%, respectivamente, acompanhando o tombo das cotações internacionais.
Os repasses ao consumidor se aceleraram um pouco na semana passada. De acordo com a ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás e Biocombustíveis), o preço da gasolina caiu 1,9% na semana. Já o diesel caiu 3,4%. No ano, redução acumulada é de 2,6% e 6,9%, respectivamente.

Veja Também

Novo saque do FGTS pode ser de até R$ 1 mil para cada cotista

Desempregados somam 12,3 milhões, diz IBGE; população ocupada soma 93,7 milhões

Contra coronavírus, Congresso mira lucro de empresas e grandes fortunas

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Armas, feminicídio e saúde mental: um debate que precisa de mais seriedade
Vascorrida agita capital capixaba neste domingo
Vascorrida agita capital e leva milhares de torcedores para as ruas
Imagem Edicase Brasil
Aplicativo ajuda bares e restaurantes a reduzir desperdícios no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados